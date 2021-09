El primer tráiler de Spider-Man: Sin camino a casa despejó algunas dudas sobre el esperado largometraje, pero también sembró otras. De hecho, estamos seguros que Marvel será cuidadosa con futuros avances para mantener la incertidumbre en el aire y, si es posible, incrementarla. Esto ha provocado que los fans propongan todo tipo de teorías con base en las escenas que hemos visto hasta la fecha, sin embargo, una de ellas ya la podemos descartar.

Seguramente recuerdas que durante el avance de Spider-Man: Sin camino a casa hay un momento en donde Peter Parker (Tom Holland), aparentemente, está reunido con un abogado para afrontar una situación legal. Por supuesto, muchos pensamos que podría ser Matt Murdock (Daredevil), el personaje interpretado por Charlie Cox en la serie de Netflix. El problema es que el tráiler nos nos permitió ver el rostro del misterioso personaje, hasta ahora.

Durante el pasado fin de semana, Disney comenzó a mostrar el tráiler Spider-Man: Sin camino a casa en los cines. Esto incluye también a las salas IMAX, cuya pantalla cubre un mayor campo de visión de las escenas. Pues bien, el avance en este formato nos permitió comprobar que el abogado, por desgracia, no es Matt Murdock. Tú mismo puedes verlo en el vídeo inferior. Aunque fue grabado desde un smartphone, la calidad es suficiente para sacar conclusiones.

¿Es esta la prueba definitiva que niega la presencia de Matt Murdock en Spider-Man: Sin camino a casa? No, para nada. Aunque podemos olvidarnos de verlo en esa escena específica, todavía no hay que descartar por completo su cameo en la película. Además, si su presencia será breve, no tendría sentido adelantar su participación en algún tráiler. Las mayores sorpresas, desde luego, deberán esperar hasta el estreno.

A finales de agosto, el propio Charlie Cox negó ser el misterioso personaje del tráiler. "Puedo prometerte que esos no son mis antebrazos", expresó. Evidentemente, no quiso profundizar en relación a su supuesta participación en Spider-Man: Sin camino a casa, una estrategia que también siguió Willem Dafoe. Si los planes de Marvel Studios y Disney no cambian de última hora, el filme llegará exclusivamente a los cines el próximo 17 de diciembre.