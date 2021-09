Venom: Habrá matanza está a punto de llegar a los cines. Y además, finalmente mostrar la versión live action de Carnage/Cletus Kasady, interpretado por Woody Harrelson. Se trata de una buena noticia para los amantes del universo de Spider-Man y para los amantes de los villanos de Marvel. Se trata de uno de los villanos más peligrosos de la casa y también quizás uno de los más complejos.

Porque Carnage no solo es un simbionte, sino su cuerpo receptor es el de un asesino en serie. La combinación entre Carnage y Cletus Kasady crea lo es que quizás la dupla más temible con los poderes más extraños. Hasta ahora, Sony ha sido cuidadosa a la hora de mostrar los personajes más retorcidos del mundo de Spider-Man, pero al parecer la secuela de Venom es la oportunidad perfecta para hacerlo.

Como si eso no fuera suficiente, la oportunidad es ideal para llevar a su nivel más violento al temido Carnage. La primera película de Venom fue un abreboca poco afortunado de toda la información referente a los simbiontes. Pero al parecer, la película de Andy Serkis intentará recrear en un universo complejo de los poderes alienígenas de las criaturas. Lo cual por supuesto incluye los poderes de un villano que en el cómic se considera virtualmente indestructible.

En 'Venom: Habrá matanza' habrá carnicería

En el mundo del cómic, Cletus Kasady es un asesino en serie que es arrestado y enviado a la prisión de Ryker’s Island. Todo, después de cometer una serie de crímenes especialmente brutales. Si recuerdas la escena post créditos de la primera película de Venom, Eddie Brock se encuentra de visita en la cárcel después de estos acontecimientos. La cortísima escena solo le muestra tras las rejas y al parecer bajo una fuerte vigilancia en la cárcel.

Ahora bien, en su versión original, Eddie Brock termina por ser compañero de celda de Kasady. La eventualidad provoca que una vez que Venom intenta rescatar al periodista para sacarle de prisión, termina por desencadenar el caos. Y una de las consecuencias es que deja a su “descendencia” –una especie de parte de su cuerpo– en la cárcel. La criatura recién nacida termina por unirse a Cletus, atraída por su violencia. El resultado es un nuevo simbionte sediento de sangre y brutal.

Por supuesto, la eventualidad tiene otras características especialmente peligrosas. Una de ellas es que Carnage tiene todas las particularidades de Venom, sublimadas de manera siniestra por la naturaleza psicópata de Kasady. De la misma forma que el simbionte que posee a Eddie Brock, Carnage tiene fuerza y agilidad sobrehumana.

Pero en su caso es aún mayor. En el cómic, la criatura ha tenido varios huéspedes que incluyen a Spider-Man. Eso le permitió absorber algunas características de Peter Parker, como trepar a las paredes, lanzar telarañas y anular el Spider-sense. Algunas encarnaciones del personaje, como la de Spider-Man: The Animated Series también han mostrado el poder de drenar a sus víctimas de su energía vital.

Es poco probable que el Carnage live action tenga todos los atributos de la criatura del cómic. Aun así es evidente que la película hará hincapié en una de las más peligrosas. El hecho de poseer a un psicópata. A Venom su convivencia forzosa con Eddie Brock le ha permitido entender y comprender el género humano.

Así que lo más probable es que con Carnage ocurra lo contrario. Cletus Kasady carece de moral y es un asesino que incluso en los cómics se considera peligroso a niveles poco usuales. La mezcla entre el poder del simbionte y la crueldad del asesino seguramente creará uno de los personajes más terroríficos que haya mostrado el universo de Spider- Man.

Date de alta en Disney Plus ahora y ahorra gracias a la suscripción anual, con la que podrás disfrutar de todo su catálogo de series y películas, acceso a los últimos estrenos, al catálogo de Star y a los mejores documentales de National Geographic.

Carnage también tiene un conjunto de poderes que son únicos para él, incluida la formación de armas y la capacidad de recuperar partes del simbionte que están separadas de él. Sin embargo, también tiene las mismas debilidades que Venom: el calor (al que es mucho más vulnerable que su simbionte padre) y el sonido (al que es mucho menos vulnerable).

Cletus Kasady es el emblema del mal

Marvel

En los cómics, y lo más probable que en su versión live action, Cletus Kasady cree que la vida no tiene sentido y ve el caos como libertad. Debido a lo anterior, está convencido que cuando asesina a sus víctimas en realidad les está liberando de la “opresión de la vida común”. Esa perspectiva amoral y despiadada es la que hace que Carnage no tenga límites en lo que puede o no hacer.

Lo más probable, es que para su adaptación cinematográfica, la ausencia de culpa y desenfreno de Kasady, sea un punto central. También una fortaleza sobre Venom, cuya conexión con Eddie Brock puede haberle humanizado de una manera u otra. Cual sea el caso, este asesino cruel está a punto de demostrar porque es uno de los más temidos del cómic. Y también el motivo por el que se le considera el mayor interés en Venom: Habrá matanza.