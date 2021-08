La serie Y: The Last Man ha recorrido un largo trayecto para llegar al streaming. Pero a juzgar por la atención y el esfuerzo que HULU está dedicando a su producción, ha valido la pena el esfuerzo. El clásico moderno del cómic del mismo nombre de Brian K. Vaughan y la artista Pia Guerra es uno de los proyectos más ambiciosos de la plataforma que pronto podremos ver en Star+, el nuevo canal de Disney Plus.

Y según lo que ha trascendido del argumento televisivo, la serie adaptará lo mejor de la historia en papel. También es una respuesta peculiar al éxito de El Cuento de la Criada. De hecho, ambas series parecen dialogar de lo mismo desde extremos distinto del espectro.

Y: The Last Man, que se estrenará en septiembre en HULU, es también un experimento arriesgado. Con su discurso rompedor sobre el género, la identidad y la cultura, será sin duda un centro de controversia. Te dejamos todo lo que sabemos hasta ahora acerca de su producción y detalles de filmación.

'Y: The Last Man', una historia tenebrosa, dolorosa y posible

Y: The Last Man se basa en los cómics del mismo nombre publicados por el extinto sello Vertigo entre 2002 y 2008. Se compone de al menos 60 números y relata una historia distópica por completo desconcertante. Según el cómic, una plaga misteriosa aniquila a todos los hombres del mundo. Pero además, también extiende sus efectos a los machos de cualquier otra especie.

El resultado es que al final de la plaga solo hay dos sobrevivientes: un hombre de veintitantos años llamado Yorick Brown y su mascota, el mono capuchino Ampersand. El inesperado y total genocidio parece no tener explicación, por lo que Yorick emprende una búsqueda de respuestas que le llevará a través del mundo.

La historia se narra con un sobrecogedor realismo. No se trata solo de la aniquilación de la mitad de la población mundial humana o animal. También de las diferentes formas en que la que la violencia se expresa, se construye y se manifiesta. De pronto, el sobreviviente deberá enfrentar un mundo hostil que le busca y tratará de destruirle por ser una anomalía.

Un elenco de caras conocidas

Y: The Last Man cuenta con un amplio elenco encabezado por Ben Schnetzer como Yorick Brown y Diane Lane como su madre, la senadora Jennifer Brown. Olivia Thirlby interpreta a la hermana de Yorick, Hero Brown, y Ashley Romans interpreta al Agente 355. Juliana Canfield interpretará a la novia de Yorick, Beth. Como añadido especial, Timothy Hutton completa el elenco, este último interpretando el papel del presidente de los Estados Unidos.

En la distopia, el enfrentamiento por el poder toma un lugar preponderante. La decisión de erradicar cualquier vestigio del hombre (como figura y símbolo) desencadena una ola de odio temible. Y: The Last Man explora la versión desde el grupo de personajes y también su relación con el único sobreviviente.

¿Cómo se narrará la historia?

Con sesenta números, la serie bien podría narrar una historia individual por capítulo. Eso dejaría abierta las posibilidades de seis temporadas para el programa. Pero lo más probable es que una historia sea de semejante envergadura a la de El Cuento de la Criada. El recorrido a través de un mundo devastado por un genocidio y la búsqueda del dominio de poder podrían ser el centro argumental. Siendo así, la reorganización de Y: The Last Man como estructura narrativa será por completo distinta al cómic.

¿Quién está detrás de escena?

Aunque la serie fue desarrollada por Michael Green, finalmente renunció para centrarse en la ya cancelada American Gods. La showrunner actual es Eliza Clark, quien es una dramaturga consumada y también escribió para la serie Rubicon de AMC. El episodio piloto se sometió recientemente a un segundo intento.

¿Por qué la serie ha tenido tantos tropiezos?

Durante diez más de diez años, la historia atravesó diversos proyectos de producción que fueron abandonados por múltiples razones. El primer intento de una película fue del director D.J. Caruso (Disturbia). La esperanza era que Shia LaBeouf interpretara a Yorick. Pero el estudio decidió que Y debería ser una trilogía. Pero el actor declaró que nunca podría comprometerse con tres películas. Eso provocó que todo el grupo de producción renunciara o abandonara el proyecto en distintos momentos.

Eso incluyó a Caruso. Poco después Dan Trachtenberg, de 10 Cloverfield Lane, se incorporó a la dirección. No obstante, de nuevo la historia pareció más complicada y dura de adaptar de lo que podría suponerse por lo que el proyecto decayó y desapareció. Para entonces, New Line Cinema contaba con los derechos y trató de lidiar con la posibilidad de mantenerlos mientras decidía cómo encarar la historia. Pero diversas presiones — entre ellas, el tema y el tono de la historia — terminaron por influir en su adaptación. Finalmente, los derechos regresaron a los creadores del cómic.

Entonces quedó claro que la televisión es el camino adecuado para una adaptación fiel de Y: The Last Man. En 2015, FX anunció que estaban desarrollando una serie de televisión con Brian K. Vaughan como uno de los escritores de Y: The Last Man. Después se incluyó a Michael Green como showrunner.

Un primer piloto fue filmado en 2018 con Barry Keoghan (Dunkerque) como Yorick. Aparentemente, ese primer intento no satisfizo al grupo de producción, por lo que volvió a ser grabado. Barry Keoghan dejó el papel de Yorick en febrero de 2020, y Ben Schnetzer lo reemplazó.