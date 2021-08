Elon Musk es una de las personas más influyentes de la actualidad. Cofundó la conocida plataforma de pagos PayPal y la compañía aeroespacial SpaceX, entre otras. Además, es el director ejecutivo de Tesla, el mayor fabricante de coches eléctricos del mundo. Estos logros probablemente expliquen el hecho de que Walter Isaacson, el autor de la biografía de Steve Jobs, esté trabajando en un libro sobre el magnate sudafricano.

Como acostumbra en casi todo tipo de anuncios, Elon Musk ha utilizado Twitter para dar a conocer la noticia. "Si sientes curiosidad por Tesla, SpaceX y mis cosas en general, Walter Isaacson está escribiendo una biografía", escribió empresario en Twitter. Sorprendentemente, en algo más de una hora, el tuit rozó casi los 100 mil me gusta, una señal de que el libro será bien recibido.

Para que el biógrafo pueda hacer su trabajo, por lo general, necesita estar cerca de la persona sobre la que está escribiendo. En cualquier momento puede obtener información valiosa sobre el sujeto. En este sentido, un usuario le preguntó al empresario cuánto tiempo pasa con el autor y él respondió que lo ha estado acompañando desde hace "varios días".

La biografía de Elon Musk, en camino

Asimismo, el cofundador de SpaceX dijo que le gustó la biografía de Walter Isaacson sobre el político e inventor norteamericano, Benjamin Franklin. Consultado sobre si alguna vez haría una autobiografía, Elon Musk respondió que "tal vez algún día", dejando la puerta abierta a ser el propio protagonista de un rescrito sobre su vida.

Desafortunadamente, Elon Musk no brindó detalles sobre cuándo se presentará su biografía escrita por Walter Isaacson. No obstante, no se trata del único libro sobre la vida del empresario. El escritor sudafricano Ashlee Vance escribió Elon Musk: Tesla, SpaceX y La búsqueda de un futuro fantástico, un trabajo que fue bien recibido por la crítica.

Precisamente el mencionado libro ha sido el percusor del documental Countdown, que en un total de cinco episodios contará desde adentro toda la misión Inspiration4 de SpaceX al espacio, la primera totalmente civil. Se trata de un trabajo coproducido por Time Studios y dirigido por Jason Hehir, creador de The Last Dance. Se estrenará el 6 de septiembre.