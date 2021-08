El concierto de Ariana Grande en Fortnite podría ser uno de los sucesos más importantes del mundo del entretenimiento durante 2021. El battle royale pasó de ser un simple juego a convertirse en una completa plataforma de experiencias digitales que reúne a múltiples franquicias. Star Wars, Marvel, DC, Halo, God of War, Alien y muchas otras marcas han dejado su huella en Fortnite en años recientes, pero los artistas musicales no se quieren quedar atrás.

En el pasado tuvimos la oportunidad de presenciar los conciertos de Travis Scott, Marshmello y J Balvin, por mencionar solo algunos. Sin embargo, quizá ninguno alcanzó la expectación que ahora existe por la presentación de Ariana Grande. Y no debería sorprendernos, pues estamos hablando de una de las cantantes más populares del mundo. Incluso aquellos fans que no son jugadores de Fortnite no quieren perderse el concierto de la compositora nacida en Florida.

No te preocupes, estamos aquí para resolver tus dudas. En esta publicación te diremos cómo, cuándo y a qué hora podrás ver al concierto de Ariana Grande en Fortnite. Antes de continuar, debes saber que la cantante tendrá varias presentaciones. La primera se celebrará hoy viernes, pero durante el fin de semana habrá más. Por consiguiente, si no puedes verlo hoy, tendrás el sábado y domingo para disfrutar el suceso. Ojo, el domingo hay tres conciertos.

Tienes dos opciones para verlo. La primera, desde luego, es que te conectes a Fortnite en los horarios indicados. La otra, que seguramente aprovecharán aquellas personas que no son usuarios del juego, es verlo a través de las múltiples transmisiones que harán los streamers en YouTube y Twitch. Un ejemplo es el español TheGrefg, quien ya confirmó su stream del concierto de Ariana Grande. Podrás seguirlo desde el siguiente enlace.

¿A qué hora es el concierto de Ariana Grande en Fortnite?

Toma en cuenta los horarios para que te organices a tiempo. A continuación te proporcionamos la fecha y hora de cada una de las presentaciones según el país.

Concierto del viernes 6 de agosto

España - 00:00 (7 de Agosto)

México - 17:00

Perú - 17:00

Colombia - 17:00

Ecuador - 17:00

Venezuela - 18:00

Argentina - 19:00

Concierto del sábado 7 de agosto

España - 20:00

México - 13:00

Perú - 13:00

Colombia - 13:00

Ecuador - 13:00

Venezuela - 14:00

Argentina - 15:00

Conciertos del domingo 7 de agosto

Primer show

España - 06:00

México - 23:00 (6 de agosto)

Perú - 23:00 (6 de agosto)

Colombia - 23:00 (6 de agosto)

Ecuador - 23:00 (6 de agosto)

Venezuela - 00:00

Argentina - 01:00

Segundo show

España - 16:00

México - 09:00

Perú - 09:00

Colombia - 09:00

Ecuador - 09:00

Venezuela - 10:00

Argentina - 11:00

Tercer show

España - 00:00 (8 de Agosto)

México - 17:00

Perú - 17:00

Colombia - 17:00

Ecuador - 17:00

Venezuela - 18:00

Argentina - 19:00