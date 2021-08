Hace unos días, los asistentes al CinemaCon en Las Vegas pudieron disfrutar de un curioso evento cinematográfico. Durante la presentación de Warner se estrenó el primer tráiler The Matrix: Resurrections, la cuarta película de la legendaria saga de las hermanas Wachowski.

La continuación de una de las historias más icónicas del cine de ciencia ficción despertó una inmediata expectación. Pero por ahora, y más allá de detalles como que los personajes sufren de amnesia, poco se sabe sobre su argumento. Lo que sí está claro es que se trata de una audacia cinematográfica de considerable envergadura. Después de todo, la trilogía original aún despierta una considerable cantidad de interés. Además, es el punto focal de una rica mitología en cómics, anime, manga y también, una influencia notoria en el cine.

De modo que el regreso de sus personajes centrales a su universo no solo está precedido por la curiosidad. También por algunas preguntas sobre qué podemos esperar sobre una historia capital para entender el cine en la actualidad.

¿Qué personajes regresan y cuáles no a The Matrix: Resurrections? ¿Hacia dónde conduce la nueva historia? ¿Se trata de un reboot, un remake o un punto de vista por completo nuevo? Te dejamos a continuación toda la información disponible acerca de la venidera película.

Nuevos rostros, viejas historias y un universo que recorrer

Una buena noticia es que los personajes principales estarán de vuelta encarnados por sus actores originales. Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss repetirán sus papeles en The Matrix: Resurrections. Todavía no está claro cómo planteará el argumento su regreso al universo de la película, más allá de insinuar que ambos sufren de amnesia.

¿Es una manera de indicar que el eterno ciclo del elegido que surge para luego morir está en marcha de nuevo? Al menos es la manera en que la directora Lana Wachowski planteará el tema sobre un universo más amplio. En las primeras imágenes mostradas en el CinemaCon, Neo habla sobre “sueños”, que no son otra cosa que recuerdos de las películas originales. Por otro lado, Carrie — Anne Moss también parece formar parte esta resurrección a medias en lo que es un recorrido por la mitología original.

Por ahora, Keanu Reeves muestra un enorme entusiasmo por su regreso al papel que le convirtió en ícono cinematográfico. Hace unos meses comentaba al respecto en una entrevista a Empire en la que respondió preguntas sobre el tema:

“Lana Wachowski escribió un hermoso guión y una maravillosa historia que cuadraba conmigo. Esa es la única razón para hacerlo. Trabajar con ella nuevamente es simplemente increíble. Ha sido realmente especial, y creo que la historia tiene algunas cosas significativas que decir, y de las que podemos nutrirnos”.

En el trailer también pudo verse a Neil Patrick Harris, que para la ocasión es el psiquiatra que escucha las confesiones de Neo. Pero no es la única adición novedosa al elenco. Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff , Priyanka Chopra y Ellen Hollman son parte de los nuevos rostros. Recientemente se anunció que Jessica Henwick y Christina Ricci se unirían al resto de los actores en el set.

Los que no regresan a 'The Matrix: Resurrections'

Para sorpresa y decepción de los fans, el actor Laurence Fishburne no regresará como Morpheus a The Matrix: Resurrections. Aunque se ha rumoreado que habrá una versión joven del personaje, no está claro si el clásico mentor de Neo volverá de alguna manera.

“No me han invitado”, dijo Fishburne a la revista New York Magazine. “Quizás eso me haga escribir otra obra. Estoy buscando la bendición en eso. Les deseo lo mejor. Espero que sea genial”.

Tampoco regresa al set Hugo Weaving, quien meses atrás declaró que la propia directora Lana Wachowski había decidido no incluirle en el elenco. La situación fue un tanto confusa y parece más relacionada con el hecho de la disponibilidad inmediata del actor. Al respeto, Weaving concedió una entrevista a Collinder en la que explica su ausencia:

“Tuve algunas reticencias iniciales sobre la idea de volver a Matrix después de haber hecho ya tres películas, pero luego leí el guion y recibí una oferta por medio de mi agente. Inmediatamente respondí que sí a eso, y luego entramos en negociación. En ese momento estaba haciendo una obra de teatro, pero estábamos arreglando fechas y cosas para poder hacer ambas cosas. Y luego, Lana decidió que no quería cambiar sus fechas, así que no pude hacerlo. En pocas palabras, eso es lo que sucedió”.

Una nueva directora para The Matrix: Resurrections

En esta ocasión, la directora será Lana Wachowski. En el guion, los créditos correrán a cargo de Aleksandar Hemon, David Mitchell y la propia Lana Wachowski. Una adición llamativa al equipo de producción es la de Chad Stahelski, el creador de John Wick. El experto será el responsable de las coreografías de las escenas de lucha y acción en The Matrix: Resurrections.

“Nos pidieron a David Leitch y a mí que ayudáramos con las coreografías y en el entrenamiento físico de alguno de los actores. He ayudado en una secuencia y David en otra. Lana ha regresado con mucho amor que dar en esta ‘reunión familiar’, así que ha sido muy divertido, sobre todo volver a encontrarse con gente del equipo de nuevo. Acabábamos de terminar una secuencia en San Francisco justo antes de que comenzara la pandemia” declaró Stahelsk en el CinemaCon.

¿Por qué Lilly Wachowski no está involucrada en la producción? Hace unos meses respondió la pregunta en un panel virtual de la Asociación de Críticos de Televisión:

“A [Lana] se le había ocurrido esta idea para otra película de Matrix, y tuvimos una charla. De hecho, empezamos a hablar de ello entre [nuestro] papá muriendo y [nuestra] mamá muriendo, que fueron como cinco semanas aparte. Y había algo en la idea de retroceder y ser parte de algo que había hecho antes que era expresamente poco atractivo. Era como querer volver a algo que había hecho antes, y cómo [caminar] por viejos caminos por los que había caminado (…) Y no quería hacer eso”.

Una historia conocida bajo un nuevo tono

Los detalles del argumento son contados, pero la descripción del trailer del CinemaCon aportó algunos más. Según puede leerse, Neo está viviendo en un San Francisco en un futuro cercano atrapado en una existencia aburrida.

Poco después, se encuentra con Trinity en un café y ella le pregunta: “¿Nos conocemos?”. El avance dio muy pocos datos además de esos, pero algo quedó claro. Matrix vuelve a ser el misterio que asombró y deslumbró a los cinéfilos de todo el mundo hace más de veinte años.