Netflix sabe muy bien que The Witcher puede convertirse en una mina de oro que perdure durante muchos años. Es por esta razón que, además de la serie principal protagonizada por Henry Cavill, la compañía prepara dos precuelas. La primera de ellas, La pesadilla del lobo, es una película animada que se estrenará el 23 de agosto. La otra es The Witcher: Blood Origin, una mini serie live action de la que finalmente conocemos su reparto y más detalles (vía Variety).

La realidad es que Netflix no había revelado demasiada información de The Witcher: Blood Origin, pues su atención estaba centrada en las producciones más próximas. Hoy, sin embargo, hoy la compañía nos sorprendió con una avalancha de datos para atraer el interés de la audiencia. Debes saber que esta precuela tendrá tan solo seis episodios. Su narrativa pretende profundizar más en el universo creado por Andrzej Sapkowski, logrando así fortalecer el contexto de la serie principal.

The Witcher: Blood Origin tiene como showrunners a Declan de Barra, Matt O'Toole y Lauren Schmidt Hissrich, quien también es la principal responsable de The Witcher. Tres episodios serán dirigidos por Sarah O'Gorman The Last Kingdom, mientras que el resto están a cargo de Vicky Jewson (Born of War). Es importante mencionar que el propio Andrzej Sapkowski fungirá como asesor creativo, un papel que también desempeña en la serie principal. Por su parte, Jason Brown, Sean Daniel, Tomek Baginski y Jarek Sawko son los productores ejecutivos.

Conjunción de las Esferas

El reparto de The Witcher: Blood Origin está conformado, hasta el momento, por Laurence O’Fuarain (Fjall), Sophia Brown (Éile), Michelle Yeoh (Scían), Mirren Mack (Merwyn), Lenny Henry (Balor), Jacob Collins Levy (Eredin), Lizzie Annis (Zacaré), Huw Novelli (Callan), Francesca Mills (Meldof), Amy Murray (Fenrik), Nathaniel Curtis (Brían), Zach Wyatt (Syndril) y Dylan Moran (Uthrok One-Nut). La sinopsis nos dice:

"Ambientada en un mundo élfico 1.200 años antes del mundo de The Witcher, Blood Origin contará una historia perdida en el tiempo: la creación del primer prototipo de un brujo y los eventos que conducen a la fundamental "Conjunción de las Esferas", cuando el mundos de monstruos, hombres y elfos se fusionaron para convertirse en uno." Netflix

Aunque The Witcher: Blood Origin todavía no tiene fecha de estreno, Netflix planea iniciar el rodaje durante el mes en curso. Es posible, entonces, que el lanzamiento se produzca en el segundo semestre de 2022.