Netflix ha compartido un nuevo tráiler de The Witcher: La pesadilla del lobo (The Witcher: Nightmare of the Wolf, uno de los principales atractivos de su catálogo para el mes de agosto. Como ya sabemos, esta película animada servirá como precuela de The Witcher, sin embargo, la historia estará centrada en Vesemir, mentor de Geralt de Rivia. Precisamente, el material tiene como objetivo adelantarnos algunos detalles narrativos del mencionado personaje. Siendo sinceros, la producción promete bastante.

Al igual que la propuesta live action, The Witcher: La pesadilla del lobo estará llena de acción. Y es que el largometraje tiene lugar muchos años antes de los eventos de The Witcher, por lo que veremos a un joven Vesemir presumiendo sus habilidades de combate para cazar monstruos. No obstante, su travesía se dificulta cuando una amenaza de mayor nivel se cruza en su camino. El brujo tendrá que apoyarse en todo lo aprendido, así como en otros personajes, para enfrentarla.

El objetivo de Netflix, además de fortalecer su catálogo de contenidos originales, es expandir el universo de The Witcher y profundizar en él. La serie principal seguirá enfocada en la travesía de Geralt de Rivia y Ciri, pero las novelas de Andrzej Sapkowski tienen muchísimas historias, lugares y personajes por explorar. The Witcher: La pesadilla del lobo es tan solo el primer paso de múltiples spin-off que llegarán en el futuro.

En una entrevista para The Verge, Kwang Il Han, director del equipo responsable de la animación, Studio Mir, mencionó que The Witcher: La pesadilla del lobo les permitió mostrar situaciones que no han sido posibles en la producción live action. Por ejemplo, que los brujos pueden luchar con dos espadas. "Los actores tenían dificultades para llevar varias espadas al mismo tiempo, porque eran demasiado pesadas, por lo que solo llevaban una a la vez. En el anime no tenemos esas restricciones", declaró.

The Witcher: La pesadilla del lobo se estrena el próximo 23 de agosto de manera exclusiva en Netflix. Por su parte, The Witcher, temporada 2, se hará esperar hasta el 17 de diciembre. Cabe mencionar que durante los nuevos episodios podremos ver por primera vez a Vesemir —versión live action—, quien será interpretado por el actor Kim Bodnia.