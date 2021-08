Pocas películas de superhéroes han causado tanta expectación como Spider-Man: No Way Home. Y no es para menos, ya que si los múltiples rumores que rodean al filme se hacen realidad, estaremos ante uno de los sucesos más épicos en la historia del entretenimiento. Lo anterior, desde luego, tiene que ver con el multiverso y la posibilidad de ver a personajes del pasado. Uno de ellos es el Duende Verde de Willem Dafoe.

La supuesta aparición del mencionado actor no es un tema menor porque, según varios reportes, el Duende Verde será el líder de los Seis Siniestros, el probable grupo antagonista de Spider-Man: No Way Home. Ahora bien, ¿qué tiene que decir Willem Dafoe ante la creciente avalancha de especulación? Después de “hacer esperar” a los fans mucho tiempo, el actor finalmente se pronunció al respecto.

La misteriosa respuesta de Willem Dafoe

En una entrevista con The Wrap, el actor no quiso confirmar su aparición en Spider-Man: No Way Home, lo cual no debería sorprender a nadie. Sin embargo, lo verdaderamente rescatable es que tampoco lo negó. Al ser cuestionado si su respuesta al tema sería "Sin comentarios", rápidamente dijo "Me temo que sí". Pero luego agregó: "Tengo muchas cosas que están sucediendo ahora. Y, ya sabes, siento que hasta que sale una película es el momento de hablar de ella".

Se intuye, entonces, que sí está involucrado en Spider-Man: No Way Home, aunque por el momento no puedo hablar de ello. A pesar de lo anterior, no hay duda de que sus misteriosas palabras son una brisa de esperanza para los millones de fans del Universo Cinematográfico de Marvel. Y, principalmente, del superhéroe arácnido. Muchos desean ver a los Spider-Man de distintos universos acompañados de algunos de sus villanos.

De hecho, hay un actor del pasado que ya está 100% confirmado para Spider-Man: No Way Home. Nos referimos a Alfred Molina, que tras filtrarse su fichaje por la película, no tuvo otra opción que corroborar la información en una entrevista con The Hollywood Reporter. Eso sí, hasta la fecha sigue siendo un misterio cómo Doctor Octopus volverá a la vida, pues recordemos que murió en el final de Spider-Man 2 (2004, Sam Reimi).