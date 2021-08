Google Fotos ya no cuenta con el espacio ilimitado que permitía almacenar imágenes y vídeos en la nube de forma gratuita. Este servicio ahora dispone de un límite gratuito de 15 GB. Una vez completo, Google ofrece dos maneras de almacenar más imágenes: contratar un plan de Google One con más memoria o limpiar espacio en la plataforma. Esta última opción es la más tediosa, pero hay diferentes herramientas y trucos que pueden resultar muy útiles para liberar espacio en Google Fotos.

La compañía cuenta con una opción que permite borrar rápidamente imágenes pesadas, borrosas o duplicadas, y así liberar espacio. De esta forma, no será necesario realizar el proceso de forma manual. Esta opción se encuentra en las opciones de la cuenta, en la propia app de Google Fotos. Al pulsar sobre el icono del usuario aparecerá una sección llamada "Gestionar espacio de almacenamiento".

Dentro, Google permitirá revisar y eliminar fotos borrosas, capturas de pantallas, vídeos o imágenes de gran tamaño o aquellas fotos que ya están en otras aplicaciones, pero que se han subido a Google Fotos. Pulsa sobre una de las mencionadas opciones y escoge las imágenes o vídeos que quieres eliminar. Por último, haz clic en el icono de la papelera que aparece en la zona superior de la pantalla.







Google Fotos tiene una sección de papelera donde se almacenan durante 60 días aquellas imágenes que han sido eliminadas. De esta forma, puedes recuperar una fotografía borrada por error. Las imágenes almacenadas en la papelera no ocupan espacio en el plan de almacenamiento.

Por lo tanto, no es necesario borrarlas manualmente. De hecho, mantenerlas puede ser una buena opción para revisar aquellas fotografías borradas sin querer a través de algunas de las herramientas de Google y recuperarlas.

Cambia la calidad de las imágenes

Otra opción para obtener más espacio en Google Fotos es modificar la calidad de las imágenes y ajustar y descartar la opción "Original", que consume más memoria. Para ello, dirígete a la sección web de Google Fotos y pulsa en "Configuración". Después, pulsa en "Ahorro de almacenamiento". Aparecerá un aviso en la parte inferior conforme el ajuste se ha guardado.

Google Fotos no solo está ocupando espacio en tu cuenta

Imagen: Kon Karampelas.

Google Fotos utiliza espacio de tu cuenta de Google. Por lo tanto, otros servicios y aplicaciones, como Gmail o Google Drive, también pueden estar consumiendo espacio que podría ser útil para almacenar más imágenes en Fotos. Puedes liberar memoria revisando aquellos e-mails con archivos adjuntos pesados, correos se encuentran en la papelera o Spam. También puedes eliminar archivos en Google Drive para liberar espacio.

Desde esta sección puedes obtener una vista previa del almacenamiento que ocupa cada servicio de Google, así como diferentes herramientas para liberar espacio.

Suscríbete a un plan de Google One

Contratar un plan de Google One, el cual permite ampliar el almacenamiento interno de una cuenta de Google, puede ser una buena opción para no depender de las herramientas de liberación de espacio de Google Fotos. Las suscripciones de One van desde los 1,99 euros al mes para 100 GB de espacio hasta los 149,99 euros al mes para 30 TB.