Samsung ha mostrado en la IMID 2021 un adelanto de su posible futuro smartphone plegable. La compañía trabaja en una nueva tecnología de pantalla flexible que permitirá doblar el terminal en hasta dos ocasiones con el objetivo de convertir una pantalla de gran tamaño en un panel más compacto.

La marca ha llamado a este concepto de pantalla 'Flex In & Out'. Se trata de una tecnología en desarrollo que podría llegar al mercado en los próximos años. El dispositivo mostrado en la international meeting on information display no es más que un prototipo. Muestra los dos pliegues que podrán realizarse gracias a las dos bisagras, pero no enseña el dispositivo completamente doblado o extendido.

El concepto es algo diferente al del Samsung Galaxy Z Fold 3, según puede observarse en el siguiente vídeo.

El terminal tiene una pantalla de 7.2 pulgadas, algo más compacta que la del plegable insignia de Samsung —aunque aparentemente es más grande—. El panel, además, puede dividirse en tres secciones, lo que permite utilizar dos o tres apps al mismo tiempo, o bien, una sola aplicación a pantalla completa.

Samsung mantiene su apuesta por los móviles plegables

Samsung, por el momento, se centra en dos smartphones con pantallas flexibles que ya están disponibles en el mercado: los Galaxy Z Fold y Galaxy Z Flip. El plegable insignia, el Galaxy Z Fold 3 cuenta con un panel exterior de 6,2 pulgadas, así como una pantalla interior con tecnología OLED flexible y tamaño de 7,6 pulgadas. El Z Fold 3, además, es el foco de innovación de Samsung al incluir prestaciones más innovadoras, como la cámara bajo la pantalla.

El Galaxy Z Flip 3, en cambio, es una alternativa más económica al Z Fold 3. Este smartphone, conocido por su diseño de "tipo concha", cuenta con una única pantalla OLED de 6,7 pulgadas. El panel también es fleixible, lo que permite ser doblado por la mitad para que el dispositivo sea más compacto. Si bien el Z Flip 3 no tiene características tan destacables como su hermano mayor —aunque su precio es inferior—, también incluye especificaciones dignas de un gama alta, como un cerebro con lo último de Qualcomm o resistencia al agua.