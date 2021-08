¿Cuánto tiempo tardas en elegir qué vas a ver en Netflix? Cada vez cuesta más. Es tal la magnitud del catálogo de series y películas de Netflix que resulta abrumador. Las series de Netflix aumentan cada semana hasta el punto de que olvidas qué estabas viendo.

Y no es que Netflix no ponga empeño en recomendarte qué ver o en recordarte que todavía no has terminado determinada serie. Con todo, si quieres explotar el catálogo de películas y series de Netflix, necesitarás una ayuda externa. Por ejemplo, un buen buscador alternativo.

El buscador de Netflix oficial permite buscar actores, actrices, directores, títulos, temas, géneros… Y Netflix te muestra los títulos agrupados por géneros y subgéneros. Pero si quieres hacer una búsqueda que te ofrezca realmente aquello que quieres ver, lo encontrarás en los siguientes buscadores.

Flick Metrix

Series de Netflix o películas. Flick Metrix te permite elaborar una lista de títulos acordes a lo que buscas. ¿Te interesa el cine de los 80 o las series más recientes? Filtra por años. O filtra por puntuación. En ese caso puedes usar a los críticos, a los usuarios de Netflix, o IMDb. Los resultados variarán entre unos y otros.

Si usas la búsqueda con “Advanced Options” podrás excluir géneros o buscar géneros concretos, marcando varios a la vez. También tendrás ocasión de indicar el idioma del contenido. Y cuando veas los resultados, podrás ordenarlos por valoración pero también por título, fecha de aparición o por las puntuaciones por separado.

En principio Flick Metrix debería detectar tu país de origen. Pero, por si acaso, despliega el menú de la esquina superior derecha, elige Country y luego marca tu país. Están España, Brasil y otros muchos.

FlixWatch

Su aspecto no es su mejor baza. FlixWatch es un buscador no oficial que te dará acceso a listas y contenido de Netflix que, desde la propia aplicación, tal vez no encontrarías.

Puedes buscar series y películas de Netflix por título, por género, por país o por actor. Hasta aquí nada nuevo. La particularidad es que los resultados se muestran en forma de texto para que puedas procesarlos tranquilamente y no te dejes llevar por la interfaz de Netflix.

Salvo que busques en tu país, la búsqueda mostrará resultados de todos los países. Eso significa que al entrar en la ficha de las películas o series de Netflix mostradas ahí, verás también en qué países están disponibles. Además, podrás ir a los enlaces de FlixWatch para encontrar títulos de los mismos actores o directores.

Si buscas, por ejemplo, contenido de Netflix España, activando Filter podrás ver series y películas según puntuación de IMDb o Metascore, año de producción, edad indicada, género, etc.

Otra sección interesante es la de Netflix Statistics. Ahí verás cuántas películas, series o documentales hay en cada país, en qué idiomas, de qué géneros y años, con qué puntuaciones, etc.

Netfox

Otro buscador que sirve tanto para series como para películas de Netflix. Netfox muestra resultados por periodo de tiempo, según en qué año se estrenó esa serie o película, permite filtrar por serie o película, por título y por género.

Resulta muy útil marcar la opción “Available in my country” para mostrar contenido de Netflix en tu país. Con España funciona. A no ser que navegues con VPN, debería acertar. Por lo demás, los resultados enlazan directamente a la ficha de Netflix.

La opción más práctica de Netfox es el desplegable “Search by genre”. Ahí encontrarás la lista completa de géneros y subgéneros de Netflix. Incluso aquellos que no sueles ver en la propia aplicación. Ejemplos: animación para adultos, comedias australianas, musicales clásicos… Puedes usar el desplegable a la vieja usanza o buscando palabras concretas en su campo de búsqueda.

Bestflix

Terminamos con una recomendación en español. Bestflix va más allá del buscador oficial para mostrar series y películas de Netflix acorde a determinados parámetros. Género, año de estreno, calificación en IMDb…

También podrás ver títulos que pronto van a desaparecer. Así tendrás la oportunidad de ver esas películas o series de Netflix antes de que dejen de estar ahí o aparezcan en otra plataforma. Y en Recomendaciones verás listas de películas y series de Netflix para descubrir títulos por género o país de procedencia.

Con Bestflix también puedes crearte una lista propia de visionado, una watchlist. Pero su función más original es su Ruleta de Netflix. Sirve para mostrar títulos al azar de películas o series. Si no sabes qué ver, nada como una muestra al azar.