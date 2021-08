La Nintendo Switch va camino a convertirse en una de las consolas más exitosas de la historia. De hecho, si mantiene este ritmo, podría desbancar a la PlayStation 2 en los próximos años. Y es que los de Kioto presentaron sus resultados financieros correspondientes al primer trimestre fiscal de 2022, donde destacan que su consola híbrida alcanzó las 89,04 millones de unidades vendidas.

Esta sorprendente cifra le ha permitido superar las ventas de la PlayStation 3 y Xbox 360, aunque en un periodo de tiempo significativamente menor. Curiosamente, la próxima consola que podría ser rebasada por la Nintendo Switch es la mítica Wii, cuyas ventas totales se ubican en 101,63 millones de unidades. Analistas estiman que, durante el año fiscal 2022 de la gran N, la Switch podrá superar a la Wii sin demasiadas complicaciones.

Ahora bien, pese a superar a la PS3 y Xbox 360, es preciso señalar que la Nintendo Switch tuvo una caída del 21.7% en ventas respecto al mismo periodo del año anterior. Esto, sin embargo, era una situación que todos esperaban, pues en 2020 hubo un repunte significativo de ingresos debido a la COVID-19. La pandemia impulsó las ventas de la industria de los videojuegos hasta niveles nunca antes vistos, pero era imposible mantener ese ritmo de crecimiento de manera permanente.

Los juegos de la Nintendo Switch también triunfan

Uno de los puntos más interesantes en el reporte financiero de la compañía tiene que ver con la venta de software de la Nintendo Switch. Aunque en este rubro cayeron un 10,2%, juegos como Animal Crossing: New Horizons y Mario Kart 8 Deluxe siguen marcando récords. El primero llegó a 33,89 millones de copias vendidas, mientras que la propuesta de carreras hizo lo propio con 37,08 millones. Es decir, casi uno de cada tres propietarios de la Switch tiene estos títulos.

"La venta total del software first party durante el primer trimestre no siguió el ritmo de gran crecimiento del año pasado, cuando Animal Crossing: New Horizons representó el 40% del total. Pero si excluimos el impacto de Animal Crossing: New Horizons, podemos ver que las ventas del primer trimestre superaron las del mismo periodo del año anterior”, aclaró la empresa. No debemos olvidar que la Nintendo Switch OLED llegará el 8 de octubre, por lo que será interesante ver cómo se comportan las ventas con una consola que tendrá un precio superior ($350 dólares/euros).