Netflix ya ha comenzado a desplegar el soporte para para audio espacial. Varios usuarios de Reddit se dieron cuenta de esta novedad tras comprobar que la reproducción de algunas series y películas películas con unos AirPods y un iPhone era más inversiva. La compañía, finalmente, ha confirmado (vía 9to5Mac) que esta novedad se está implementando en su plataforma.

El audio espacial fue anunciado con la llegada de iOS 14. Esta característica, disponible en los AirPods Pro y AirPods Max, permite disfrutar de música, series, películas o documentales, con un sonido más envolvente. Para ello, Apple aplica filtros de audio direccionales y ajusta las frecuencias que se reciben en cada oído. Se utiliza, además, el giroscopio y el acelerómetro de los AirPods Pro, así como el de los iPhone, para detectar la ubicación de la cabeza y reasignar el campo de sonido.

El soporte en Netflix está disponible en los mencionados auriculares de Apple, así como en los iPhone y iPad con iOS 14. Los usuarios pueden activar o desactivar el audio espacial a través del centro de control. Para ello, deben mantener pulsado sobre la sección de volumen y seleccionar el botón "Audio espacial" que aparece en la parte inferior de la pantalla.

Netflix se suma a Apple TV+, Disney+, HBO Max, Prime Video y más

AirPods Pro

Muchas de las series y películas de Netflix son compatibles con el Spatial Audio. La plataforma no incluye ningún aviso relacionado con esta característica, pero es posible comprobar la diferencia activando y desactivando el audio espacial desde el centro de control del iPhone o iPad.

Netflix no es el único servicioen streamign que admite audio espacial. De hecho, ha sido uno de los últimos en compatibilizar esta función. Plataformas como Apple TV+, HBO Max, Disney Plus, Hulu o Amazon Prime Video ya son compatibles con esta característica.

Spatial Audio también está disponible en Apple Music, aunque no admite el seguimiento de la cabeza dinámico. La función, además, no es compatible con todas las canciones. En iOS 15, Apple añadirá una opción llamada "Spatialize Stereo", que simula el audio espacial en aquellas pistas no compatibles con sonido Dolby Atmos.