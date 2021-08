Microsoft dejará de permitir que sus aplicaciones de Office para Android puedan instalarse en Chromebook. La compañía busca que los usuarios utilicen su plataforma de ofimática directamente desde el navegador, pero esta opción carece de algunas funciones como el modo offline que hasta ahora sí estaba disponible.

El movimiento de Microsoft ha salido a la luz en un documento de soporte. Este indica que a partir del próximo 18 de septiembre, las versiones de Office, OneNote, OneDrive y Outlook para Android ya no serán compatibles con el sistema operativo Chrome OS. Por consecuencia, la experiencia "nativa" está desapareciendo.

Una declaración de la compañía de Redmond a About Chromebooks dice que permitirá a los usuarios de Chrome OS acceder a "funciones adicionales y premium" de Office, aunque no brinda más detalles y tampoco señala los motivos del cambio que no afectará las aplicaciones existentes para teléfonos y tabletas Android.

Puede que la mayoría de los usuarios de Chromebook no noten un cambio entre la versión para Android y la web app de Office. No obstante, algunas características, de momento, quedarán en el camino, entre ellas el modo sin conexión. Es decir, se deberá contar con internet para poder escribir y editar documentos.

Office, ahora en forma de PWA en los Chromebook

Google ha conseguido en este último tiempo que sus portátiles Chromebook se conviertan en una opción viable para usuarios que desean una opción básica y asequible. Chrome OS, el sistema operativo que le da vida, se basa en Linux y utiliza el navegador web Google Chrome como su principal fuente para realizar todo tipo de tareas.

Como en las Chromebook no se pueden instalar programas "tradicionales", Google dotó al sistema de la capacidad de correr aplicaciones de Android. Precisamente, recomendados por Microsoft, esto es lo que hacían los usuarios de Office que necesitaban trabajar en Chrome OS, pero ahora ya no pueden hacerlo.

No obstante, muchas aplicaciones de Android en Chrome no funcionaban bien. El problema salta a la vista: apps diseñadas especialmente para móviles funcionando en ordenadores portátiles. En este sentido, los de Mountain View también comenzaron a retirar algunas de sus propias apps para convertirlas en aplicaciones progresivas (PWA).