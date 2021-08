La próxima semana Microsoft empezará a cerrar todas las cuentas de Hotmail, Live, Outlook y MSA que no hayan registrado actividad al menos una vez en un período de dos años. Esto se debe a la entrada en vigor de una nueva política de actividad anunciada por la compañía de Redmond en julio de 2019. No obstante, las cuentas que cumplan con alguna de las excepciones establecidas no se verán afectadas.

Hotmail es uno de los servicios de correo electrónico más legendarios. En sus 25 años de historia, aunque cambió de nombre varias veces de nombre, ha cosechado una enorme cantidad de usuarios. Hoy, bajo la denominación Outlook, está asociado a Microsoft account, la puerta de entrada a todos los servicios de la compañía de Redmond. Entre ellos Windows, Xbox, Office y demás.

Sin embargo, con el paso del tiempo muchas cuentas fueron quedando inactivas. Es decir, los usuarios no volvieron a ingresar a ellas. En este sentido, Microsoft decidió actualizar su política de actividad para eliminar todas aquella cuentas que hayan permanecido sin actividad por un período de dos años a partir del 30 de agosto de 2019, por lo que este 30 de agosto de 2021 muchas cuentas empezarán a desaparecer.

Algunas cuentas de Hotmail, Live y Outlook aún tienen una oportunidad

Foto por JESHOOTS.COM en Unsplash

Microsoft señala en un documento de soporte algunas excepciones a la regla. Por ejemplo, si una cuenta MSA (con dominios Hotmail, Live o Outlook) fue utilizada para comprar, canjear o acceder a un producto de Microsoft no se verá afectada. Lo mismo ocurre si existe un monto por pagar a los de Redmond, en caso de deuda, tampoco se cerrará la cuenta.

Los de Redmond aseguran que una cuenta seguirá activa si tiene saldo a favor (por ejemplo, de una tarjeta de regalo). No obstante, si el usuario vive en una jurisdicción donde las tarjetas de regalo se consideran "propiedad no reclamada", Microsoft cancelará el saldo no gastado asociado con su tarjeta de regalo.

En caso de que una cuenta inactiva de Outlook, Hotmail o Live esté asociada a una cuenta activa que pertenece a un menor, esta tampoco se cerrará por inactividad. Microsoft mantendrá abierta la cuenta inactiva hasta que la cuenta del menor sea considerada inactiva y cerrada.

A partir de ahora, para no perder una cuenta de Microsoft, la recomendación es iniciar sesión, al menos, una vez cada dos años. No obstante, la compañía se reserva el derecho de cambiar el estado de una cuenta según la legislación de cada país.