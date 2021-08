Ahorrar recursos de la Tierra es importante. Por eso, hace tiempo se hizo un estudio sobre cuánta agua ahorraríamos al mear en la ducha todos los días. Sin embargo, hay otras razones para no hacerlo. Sobre todo si eres mujer, ya que hay un par de cosas que deberías saber sobre mear en la ducha. Y así lo ha hecho saber una doctora en varios de sus vídeos en TikTok.

Como decíamos, hace un par de años unos estudiantes calcularon cuánta agua se podía ahorrar si un pis al día lo hacíamos en la ducha. Ellos hablaron del primero del día, claro; pero en realidad se puede aplicar a cualquier momento en el que decidas ducharte. ¿Los resultados? Mear en la ducha durante un año supone ahorrar unos 2.190 litros de agua, señalan desde IFLScience. Y si lo hiciésemos todos en ese mismo tiempo, se podrían ahorrar unos 699.000 millones de litros de agua. No son pocos.

Sin embargo, quizás no todo el mundo debería hacerlo. En especial las mujeres. Sí, se ahorra agua y papel higiénico; pero hay otras situaciones que pueden empeorarse para el futuro. Veamos lo que ha explicado la doctora Alicia Jeffrey-Thomas en su cuenta de TikTok sobre esto.

Y es que resulta que pueden suceder dos cosas diferentes. "Hay dos cosas en las que quiero centrarme aquí, la perspectiva general de la aptitud de la vejiga y la perspectiva del suelo pélvico", comenta en uno de sus vídeos.

Mear en la ducha, bueno para el medioambiente y ¿malo para las mujeres?

En primer lugar, mear en la ducha puede hacer que asociemos el sonido del agua con la necesidad de hacer pis. Al igual que sucedía con la campanilla y los perros de Pavlov en su experimento; escuchar el agua correr puede hacer que nos den ganas de mear aunque no estemos en la ducha. "Si uno hace pis en la ducha o abre el grifo, o abre la ducha y luego se sienta en el retrete mientras corre el agua, está creando una asociación en su cerebro entre el sonido del agua corriente y la necesidad de hacer pis", comenta.

Mear en la ducha va a conducir potencialmente a algunos problemas de pérdidas de orina si se combina con la disfunción del suelo pélvico

La asociación entre oír el agua y las ganas de hacer pis pueden no parecer algo a tener en cuenta entre las personas jóvenes. Pero cuando llegan las pérdidas de orina puede ser muy molesto. "Combinamos eso con la disfunción del suelo pélvico -ya sea ahora o más adelante-; mear en la ducha va a conducir potencialmente a algunos problemas de fugas cuando oigas correr el agua fuera de la ducha", añade la doctora en otro de sus vídeos de TikTok.

Sin embargo, en un vídeo en TikTok posterior Jeffrey-Thomas puntualiza que esto no tiene por qué pasarle a todo el mundo, "porque cada persona es diferente". Pero que hay que tener cuidado porque no sabemos si en el futuro vamos a tener disfunción del suelo pélvico y por eso no lo recomienda. Además, si ya meas en la ducha y sientes que escuchar el agua correr te da ganas de ir al servicio, mejor dejar de hacerlo cuanto antes.

Vaciar la vejiga de forma eficaz

Además hay otro problema. Y es que cuando las personas con vagina hacen pis de pie no vacían del todo la vejiga. Por este motivo, también se desaconseja. "Desgraciadamente, quienes hemos nacido con vagina no estamos diseñados para orinar de pie", explica Jeffrey-Thomas. "Incluso en esa postura con una pierna en alto tu suelo pélvico no se va a relajar adecuadamente, lo que significa que no vas a vaciar la vejiga bien". De hecho, aunque desaconseja mear en la ducha en sus vídeos de TikTok, si quisiéramos mear hacerlo ahí o en cualquier otro sitio que no sea un wáter, la postura perfecta sería en cuclillas.

En definitiva, en ocasiones lo que es bueno para el medioambiente no lo es para las personas. Sin embargo, eso no quiere decir que el resto de seres humanos no puedan seguir meando en la ducha. Suena asqueroso, sí; pero el medioambiente nos necesita.