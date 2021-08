Los reflejos de la cámara del iPhone podrían estar próximos a desaparecer. Una función introducida en la beta más reciente de iOS 15 elimina automáticamente el molesto lens flare que ha persistido hasta el modelo más reciente del teléfono de Apple.

Según un usuario de Reddit, la aplicación Cámara de iOS 15 beta 4 es capaz de eliminar el molesto reflejo en el posprocesamiento de las imágenes. Es decir, Apple estaría llevando las capacidades de la fotografía computacional de sus teléfonos al siguiente nivel.

Y es que la calidad de las imágenes capturadas por un iPhone son resultado de la combinación de los elementos de hardware como el lente, el sensor, el procesador de señal de imagen (IPS) y el software alimentado por inteligencia artificial.

iOS 15 dice adiós a los reflejos de la cámara

Dos fotos compartidas en la mencionada red social muestran el resultado de la nueva característica de iOS 15. La primera imagen corresponde a la captura original. Esta, producto del reflejo, muestra una pequeña mancha verde a la izquierda de la toma. La segunda imagen, por su parte, exhibe el paisaje intacto, pero sin el reflejo de luz.

Algunos usuarios de Reddit también advierten que esta solución de iOS 15 podría no ser efectiva en todos los escenarios, por ejemplo, en fotografías de paisajes naturales con la luz del Sol al frente. Otros, por su parte, dicen que funciona bien en la mayoría de los casos.

La compañía de Cupertino no ha promocionado esta función, por lo que no hay información oficial y no se sabe con certeza a qué modelos de teléfonos llegará, aunque sería lógico que llegue, al menos, al iPhone 12. Eso sí, solo funcionaría con imágenes estáticas, nada de vídeos o Live Photos.

Como se menciona al principio, iOS 15 se encuentra en fase beta. La fecha de lanzamiento oficial aún no ha sido revelada, pero se espera que llegue a todos los usuario tras de la presentación del iPhone de este año, es decir, a partir de septiembre, aproximadamente.

Por último, es preciso señalar que el problema del reflejo no es exclusivo de la compañía de Cupertino. El conocido como lens flare, también está presente en una amplia variedad de cámaras tanto tradicionales como móviles. Este se produce cuando los rayos de luz inciden directamente sobre el objetivo.