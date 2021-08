Los rumores e incertidumbre llegaron a su fin. Después de la filtración surgida hace unas horas desde la propia tienda digital de Microsoft, los de Redmond confirmaron que Halo Infinite estará disponible el 8 de diciembre en Xbox One, Xbox Series X y Xbox Series S. Por fortuna para la fiel comunidad de la franquicia, 343 Industries logrará cumplir su promesa de lanzar el esperado juego este mismo año. Eso sí, de antemano sabemos que llegará incompleto.

El plan inicial de Microsoft era que Halo Infinite acompañara a las Xbox Series X|S en su lanzamiento. Es decir, en noviembre de 2020. Sin embargo, una serie de acontecimientos fortuitos obstaculizaron su desarrollo, incluyendo la pandemia. Por ello no fue posible terminarlo a tiempo. Fue evidente que el título no estaba listo cuando presentaron la primera demo durante el E3 en junio de 2020; principalmente porque su apartado gráfico no cumplía con lo esperado.

Evidentemente, para las consolas de nueva generación fue un duro golpe perder un juego estandarte destinado a impulsar las ventas iniciales. La buena noticia es que, aparentemente, el desarrollo de Halo Infinite avanzó de manera favorable, al menos en la propuesta que congrega a millones de jugadores por mucho tiempo: el multijugador. Este último, de hecho, tuvo una prueba técnica recientemente, dejando sensaciones muy positivas a los jugadores.

Debes saber que, en su lanzamiento, Halo Infinite no incluirá la campaña cooperativa y el modo Forge. Ambas modalidades se agregarán hasta 2022 como parte de los nuevos contenidos de temporada. Recordemos que el juego seguirá los pasos de Fortnite y Warzone al ofrecer actualizaciones periódicas de contenido para mantener el interés de su comunidad. El tráiler superior pertenece, de hecho, a la primera temporada.

Aprovechando tan importante anuncio, Microsoft también presentó la primera edición limitada de la Xbox Series X con un diseño inspirado, por supuesto, en Halo Infinite. La consola, además, tiene como objetivo celebrar el 20 aniversario de la popular franquicia. Estará disponible a partir del 15 de noviembre y se podrá reservar a partir de hoy. Desde luego, se espera que el stock sea muy limitado.