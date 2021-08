Malas noticias para los millones de jugadores que están esperando el regreso de Master Chief. Según la información oficial que recoge Windows Central, Halo Infinite no incluirá la campaña cooperativa ni el modo Forge (editor de niveles) de lanzamiento. Aunque ambas modalidades se retrasaron, en 343 Industries siguen comprometidos a lanzar Halo Infinite durante el último trimestre de 2021. Cabe aclarar, eso sí, que todavía no revelan la fecha concreta.

Si bien el estudio no especificó los motivos exactos del retraso, intuimos que se debe a contratiempos que surgieron durante el desarrollo. Por desgracia, Halo Infinite se ha enfrentado a todo tipo de obstáculos desde que se anunció oficialmente. Hablamos, por supuesto, de los diferentes cambios en la gestión del proyecto. No debemos olvidar que Microsoft planeaba lanzarlo junto a las Xbox Series X y Series S el pasado noviembre, un objetivo que no pudieron cumplir.

"Desafortunadamente, cuando preparamos a nuestro equipo para el parón [refiriéndose a la suspensión de actividades provocada por la pandemia] y realmente nos enfocamos en entregar una experiencia de calidad para el lanzamiento, tomamos la difícil decisión realmente de retrasar la campaña cooperativa. De igual manera tomamos la complicada decisión de retrasar Forge". Así lo expresó Joseph Staten, actual director creativo de Halo Infinite, a través de un video publicado en el canal oficial de Halo en YouTube.

La campaña cooperativa de Halo Infinite se hará esperar hasta 2022

Staten reitera que su prioridad número uno es entregar contenidos que cumplan con el estándar de calidad esperado. "Cuando analizamos estas dos experiencias, la campaña cooperativa y Forge, determinamos que simplemente no están listos", y agregó:

"Como estudio, no queremos ofrecer cosas que no están listas. Queremos que la gente pueda jugarlas, divertirse, tener una experiencia estable y con un rendimiento equilibrado. Entonces vamos a mantener la campaña cooperativa y Forge en el horno por un poco más de tiempo y luego, cuando estén listos, los lanzaremos como parte de nuestra hoja de ruta de temporada el próximo año".

Halo Infinite, como seguramente sabes, se subirán al tren del Pase de Temporada, por lo que cada ciertos meses ofrecerán nuevos contenidos para mantel el interés de la comunidad. Así pues, tanto la campaña cooperativa como Forge serán parte de las "novedades" que llegarán en 2022.