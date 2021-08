Hace un par de años, antes de comenzar la pandemia, nadie hubiera imaginado que Fast and Furious 9 se convertiría en el salvavidas de la industria cinematográfica en una de las etapas más complicadas de su historia. Si bien el largometraje no recaudó lo que se esperaba en un inicio, su estreno logró impulsar el regreso al cine a mediados de 2021. Tras este logro, ahora Vin Diesel y los suyos tienen la mira puesta en el futuro próximo, es decir, en Fast and Furious 10.

Aunque la décima entrega de la franquicia —por numeración— ya estaba confirmada desde hace tiempo, en Entertainment Weekly se hacen eco de su fecha de estreno: 7 de abril de 2023. Cabe aclarar, sin embargo, que en estos tiempos es difícil confiar en los calendarios de las productoras. Después de todo, la pandemia no ha terminado, así que la industria del cine sigue dependiendo del panorama sanitario para salir adelante.

De hecho, en un principio el plan de Universal y Vin Diesel era estrenar Fast and Furious 10 un año antes, durante 2022. No obstante, el surgimiento de la COVID-19, que derivó en el retraso de Fast and Furious 9, propició un efecto dominó en su calendario de estrenos. Así pues, el décimo filme, junto a muchos otros proyectos, se recorrieron a fechas posteriores.

Como seguramente sabes, la historia principal de la franquicia llegará a su fin con el undécimo largometraje. Si todo sale conforme a lo planeado, Fast and Furious 11 llegará al cine en algún momento de 2024. ¿Por qué solo un año de diferencia con Fast and Furious 10? Según adelantó Vin Diesel a ComicBook el pasado junio, grabarán las dos últimas películas al mismo tiempo. Esta estrategia les permitirá reducir la distancia entre ambas y obtener los reflectores en años consecutivos.

Eso sí, estás muy equivocado si crees que Fast and Furious se despedirá para siempre tras concluir la narrativa de los Toretto. Vin Diesel ya tiene planes para otros spin-off más allá de Hobbs & Shaw. Uno que ya está 100% confirmado tendrá como protagonista a Cipher, el personaje interpretado por Charlize Theron. Sin embargo, su guion apenas está en marcha y todavía no tiene fecha de estreno.