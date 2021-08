Todo lo que debes saber de las escenas poscréditos de ‘El escuadrón suicida’

'El escuadrón suicida' de James Gunn se ha convertido en un extraño fenómeno cinematográfico. No es un éxito de taquilla — no como se esperaba — pero sí la favorita de los críticos y también, de los fanáticos de DC. Tal vez por eso, el debate sobre sus escenas poscréditos se esté llevando una buena parte de la atención en redes. ¿Qué significan ambas para el Universo de DC? ¿Habrá un tercer regreso de la gran pandilla de villanos convertidos en superhéroes a su pesar? No todo está tan claro.