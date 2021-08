El código QR se ha convertido en un estándar en todo restaurante y está presente en multitud de lugares y objetos. Estos códigos almacenan información que puede ser obtenida a través de un smartphone. Hoy en día, muchos móviles permiten leer códigos QR gracias a la app de cámara. Por lo tanto, no es necesario descargar una app de terceros.

En el caso de los iPhone, los usuarios también pueden escanear al código QR mediante la cámara. Para ello, solo tienen que abrir la aplicación y enfocar en el código QR. En la zona superior aparecerá una notificación con el contenido del código. La cámara del iPhone es la forma más conocida para leer los códigos, pero no es la única.

Apple tiene una app específica para detectar códigos que puede resultar muy útil en determinadas ocasiones. Por ejemplo, cuando la app de cámara no enfoca correctamente o la notificación no se muestra en pantalla. La mencionada aplicación no está presente en la pantalla, únicamente aparece en algunas secciones del sistema. Entre ellas, en la búsqueda de Spotlight. Al teclear "Escáner" aparecerá una app llamada "Escáner de códigos".

La principal diferencia frente al uso de la cámara es que la app abre directamente la información del código, mientras que en la cámara es necesario esperar a que se muestre la notificación. Para utilizar el escáner de códigos, solo hay que enfocar el QR en el recuadro y esperar a que el iPhone lo detecte. Se añade, además, un botón de linterna que activa el flash para mejorar la visualización en lugares con baja luz.

Esta misma aplicación también está presente en el centro de control. Esto permite un rápido acceso al lector, incluso cuando la pantalla está bloqueada. La app de escáner de códigos no se implementa de forma predeterminada en el panel de accesos directos, sino que hay que activarla a través de los ajustes mediante una serie de pasos.

Accede a "Ajustes" en tu iPhone.

en tu iPhone. Pulsa en "Centro de control" .

. Desliza hasta "Más controles" y busca "Escáner de códigos" .

. Pulsa en el botón "+" que aparece junto al icono para situarlo en los controles incluidos.

Ambos métodos que ofrece Apple son rápidos e intuitivos. No obstante, la posibilidad de leer el código QR mediante la app de escáner puede resultar una alternativa interesante cuando la app del iPhone no detecta correctamente el código.

