Desde su lanzamiento durante 2016, se intuyó que Deadpool tenía potencial de franquicia. La película, con un presupuesto reducido, movió a masas hacia las salas de cine y le permitió a Ryan Reynolds rescatar su carrera cinematográfica. El actor no solo cumplió a través de su actuación sino que, al reírse de sí mismo, también acercó al personaje de una manera peculiar. Fue un boom que podría seguir resonando en Deadpool 3.

La gestión de ese éxito sorpresivo fue positiva. Ryan Reynolds no descartaba una segunda película, tampoco la confirmaba pero hacía guiños y performances a través de los cuales mantenía vivo al personaje. La secuela de Deadpool llegó dos años después, en 2018. El personaje seguía en la misma línea, aunque el guion ofreció licencias que quizá no fueron tan convenientes.

Sin embargo, Ryan Reynolds siguió haciendo de ese personaje su bandera. La compra de Fox por parte de Disney abrió distintas interpretaciones. ¿Qué ocurriría con el personaje, fuera de los estándares más reservados de la productora? ¿Se alteraría su esencia o, en cambio, Disney avanzaría hacia producciones enfocadas a otros públicos a través de Deadpool 3? Las respuestas aún no se tienen, pero el actor ya confirmó que el guión está por buen camino y que es factible que se comience a filmar la tercera película de Deadpool el año que viene.

Deadpool 3: ¿qué dijo Ryan Reynolds?

El guion de Deadpool 3 está siendo desarrollado por Wendy Molyneux y Lizzie Molyneux-Loeglin. Sin embargo, Disney y Reynolds lo siguen de cerca. Durante la gira de medios de Free Guy, el artista ofreció una entrevista para Collider en la que se refirió al tema.

Reynolds comentó, en relación con el guión de Deadpool 3: "es un proceso diario. Escribir es algo así, tienes que dedicar tiempo para hacerlo y alejarte, y estoy trabajando con las hermanas Molyneux en eso, ha sido genial”. Sobre las hermanas, el artista expresó: “Son increíblemente talentosos y tan, tan inteligentes... Ellas entienden ese mundo y saben cómo hacer zig cuando todos esperan un zag, así que ha sido muy divertido".

Aunque Reynolds no supo precisar el estado del guion, sí valoró de manera positiva la idea de que Deadpool 3 podría filmarse durante 2022. Aunque de momento no hay nada confirmado, no se descarta que el personaje aparezca en alguna otra producción como parte de la Fase 4 de Marvel.