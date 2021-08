Aunque vivimos en la internet de la bancha ancha gracias a la fibra óptica y el 5G. Pero no todo el mundo cuenta con la velocidad necesaria para enviar y recibir archivos gigantescos en cuestión de segundos. Y si hablamos de archivos de gran tamaño, el vídeo es claro ganador, en especial si te dedicas a grabar vídeos de larga duración y necesitas compartirlos antes de subirlos online. Para reducir el tamaño de tu video necesitas comprimir ese video equilibrando la pérdida de calidad con hacer de ese archivo manejable a pesar de tu conexión.

No descubro nada nuevo. Una vez has grabado tu vídeo, debes editarlo para quitarle el metraje innecesario, las tomas falsas, etc. Pero con todo, si la calidad es HD o 4K, necesitas reducir el tamaño del video si quieres compartirlo en privado a través de internet. Y aquí entra la magia de comprimir video para obtener con menos tamaño una calidad aproximada al original.

Un ejemplo para comprimir video online es Veed, un editor de video online pensado para quien no le gusta o no quiere editar video pero tiene que hacerlo por motivos de trabajo o personales. O simplemente no tienes el tiempo ni los conocimientos para ponerte delante de opciones más complejas como Adobe Premiere o similares.

Una navaja suiza para editar video online

En realidad, Veed es una colección de herramientas de edición. La principal el propio editor de video online. Desde una interfaz limpia y minimalista te ayudará a subir un video y hacerle lo que necesites sin demasiado esfuerzo.

Añadir fotografías, poner texto, incluir subtítulos, embellecer el video con filtros visuales o directamente efectos, complementar el video con una pista de audio, cortar fragmentos del video… Son muchas las opciones a elegir desde una misma ventana o pestaña de tu navegador.

Y en el apartado de subtítulos, puedes aportar tu propio texto u optar por la transcripción de audio a texto. Incluso puedes optar por traducir subtítulos y así ofrecer un video con subtítulos para distintos públicos.

También encontrarás pequeñas herramientas para tratar con YouTube e Instagram y para grabar tu voz o el escritorio de tu ordenador.

En definitiva, Veed está pensado para editar tus videos fácilmente y así compartirlos o subirlos online sin problemas. Ya sea un video de unos pocos minutos o de hasta 2 horas. El máximo disponible. En cuanto a calidad, puedes trabajar con 720p, 1080p o 4K en función de la suscripción elegida.

Comprimir video desde tu navegador

Pero vayamos a la tarea que nos ha llevado hasta aquí. Comprimir video. Sin descargar software a tu ordenador o dispositivo móvil. Comprimir video online desde tu navegador. Eliges el archivo en cuestión, que puede ser MP4, AVI o MOV, entre otros, y a comprimir se ha dicho.

El propósito de esta función es facilitarte la tarea de compartir un video por correo electrónico o a través de almacenamiento online sin que se resienta tu espacio disponible. Y es que no siempre contamos con la capacidad suficiente ni con la velocidad de conexión o datos móviles necesarios. En esas y otras situaciones, acudir a la compresión de video nos ahorrará espacio y datos.

Lo único que tendrás que hacer, aparte de subir el video, es elegir el porcentaje de compresión que deseas. Ten en cuenta que a más compresión, más pérdida de calidad. Con todo, el software de compresión de Veed es rápido y promete comprimir video online sin pérdida. Antes de confirmar la tarea, verás el tamaño inicial y final del archivo así como la resolución del video.

Los formatos compatibles con la herramienta para comprimir video de Veed son: ASF, AVI, FLAC, FLV, GIF, M4V, MKV, MOV, MP4, WEBM y WMV. Vamos, que no tendrás problemas en este sentido. En cuanto a las opciones a personalizar de la compresión, puedes cambiar la resolución, los frames por segundo y el bitrate. Por defecto emplea CRF o Constant Rate Factor.

Más detalles útiles. Puedes subir un video de tu dispositivo, elegir uno que tengas alojado en Dropbox o indicar directamente la URL si el video está online. Por ejemplo, si lo tienes en Google Drive y activas la opción de compartirlo a partir de su enlace.

Tres sabores a elegir

Veed es un servicio gratuito por defecto. Esto incluye las herramientas como la de reducir el tamaño de un video que hemos visto antes. Sin embargo, eso tiene sus limitaciones. Por ejemplo, puedes trabajar con videos de hasta 10 minutos y 50 MB. Podrás almacenar hasta 2 GB de video y editar videos en calidad 720p como máximo. Eso y que se añadirá una marca de agua.

Si necesitas trabajar con videos de hasta 25 minutos o 2 horas, contar con almacenamiento de hasta 20 GB o 100 GB, editar videos en calidad 1080p y 4K y tener acceso a todas las funciones, como traducción de subtítulos y mucho más, puedes optar por una cuenta de pago. Encontrarás más información en su página oficial.