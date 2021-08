Es una sensación desagradable. Un sudor frío recorre tu espalda. Tu cuerpo se queda inmóvil. Es lo que ocurre cuando te equivocas al enviar un Bizum. ¿No hay un botón deshacer para estas situaciones? ¿Es posible cancelar un Bizum enviado por error?

Hablamos de dinero. Dinero real. Bizum ha simplificado algo como enviar o recibir dinero de manera virtual, sin necesidad de llevarlo encima. Desde la comodidad de tu teléfono móvil. Pero esa comodidad tiene una contraprestación: es más fácil que te equivoques de cantidad a enviar o que indiques erróneamente el destinatario. También puede ocurrir que, simplemente, cambies de idea una vez has enviado un Bizum. La solución está claro, cancelar ese Bizum.

¿Qué dicen sus responsables? La primera en la frente. “Los Bizum que se envían a otro usuario no se pueden cancelar”. La solución que nos facilitan es de sentido común. Contacta con esa persona y pídele que te devuelva la cantidad enviada. ¿Problema? Que no siempre te equivocas con alguien conocido. Y no todo el mundo es igual de honrado.

Alternativas a cancelar un Bizum

Visto que no puedes deshacer lo ya hecho y que no puedes cancelar un Bizum ya autorizado, debemos buscar otras soluciones. La primera, contactar directamente con la persona que ha recibido el envío. ¿No es posible?

La segunda solución consiste en contactar con tu banco. Es decir, con la entidad bancaria a través de la cual envías y recibes dinero con Bizum. Es la misma situación de cuando recibes una factura o un cobro incorrecto. Hablar con tu banco puede ayudarte a que el envío de dinero no llegue a tramitarse.

Algunos bancos, como CaixaBank, lo indican así en su página oficial. Mensajes del tipo “Si accidentalmente se envía dinero a la persona incorrecta, deberá ponerse en contacto con (su banco) para justificar la retrocesión del pago”. Además, te facilitan un número de contacto y/o una dirección de correo electrónico. Si eres cliente de CaixaBank, deberás llamar al 900404090 o escribir a servicio.cliente@caixabank.com.

Santander, BBVA o Banco Sabadell, no especifican cómo contactar con ellos si tienes un problema o deseas cancelar un Bizum. Cada uno tiene sus métodos de contacto, a través de la app oficial, por ejemplo. Banco Sabadell refleja muy bien cuál es la situación: “La recepción de dinero en Bizum es inmediata en la cuenta bancaria”.

Para los demás bancos, puedes consultar esta página de Bizum. Allí encontrarás tu banco y un enlace a la página de ayuda de dicho banco en relación a Bizum, aunque no es seguro que respondan a la duda sobre cómo cancelar un Bizum.

Rechazar una solicitud de Bizum

Desde el punto de vista del que recibe la solicitud de Bizum. El destinatario es quien tiene la última palabra. Si te piden que pagues algo y estás en desacuerdo, puedes cancelar esa solicitud de Bizum. Pero, claro está, si te ofrecen dinero es raro que lo rechaces.

Tal y como cuentan ellos mismos, "el envío del Bizum es inmediato, por lo que llegará a la cuenta del destinatario en ¡menos de 5 segundos! Por si las moscas, siempre enviamos una notificación al receptor del dinero para confirmarle la correcta recepción de éste. En caso de solicitud, el destinatario tendrá 7 días para aceptarla o rechazarla”.

Caso aparte es que quien reciba tu solicitud errónea de Bizum no tenga Bizum activado. En esa situación, puedes tener suerte. Según la ayuda oficial, “tu envío quedará en estado pendiente hasta que el destinatario se registre, momento en el cual se realizará el envío. Si, tras dos días desde la fecha de envío de dinero, el destinatario no se registra, la operación se cancelará automáticamente”.

Si alguna vez te encuentras en el lado opuesto, opta por cancelar el Bizum. Nadie regala dinero, así que o bien se trata de un error o bien es un intento de estafa. A veces un mensaje SMS de un supuesto envío de dinero a tu favor esconde un cobro. No caigas en la trampa.

Más vale prevenir que curar

Ahora que sabes que no puedes cancelar un Bizum, conviene ser precavido. Vuelvo a repetir lo que dije al principio del artículo. Se trata de enviar dinero. Dinero real. Por lo tanto, hay que revisar los datos, al menos dos veces, antes de aceptar ese envío. La propia aplicación te pregunta antes de realizar el envío de dinero.

Con todo, hay varios consejos a seguir para que, si te ha ocurrido una vez, no te vuelva a pasar. Bizum recomienda que uses tu lista de contactos para el destinatario en vez de indicar el número de teléfono a mano. Un número equivocado y adiós a ese dinero.

Ir con calma, configurar el envío en un lugar tranquilo, poner atención en la cantidad indicada y en el destinatario, revisar el resumen del envío… Toda precaución es poca por muy fácil que sea “hacer un Bizum”. Para eso está la pantalla de comprobación.