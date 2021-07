La transferencia bancaria es una de las cosas más antiguas que hay. En vez de sacar dinero de tu cuenta y meterlo en otra, haces el envío directamente. Antaño se hacía en ventanilla, luego desde el cajero automático y, desde no hace mucho, desde internet y desde las aplicaciones móviles de tu banco. Pero entonces llegó Bizum.

Bizum no es el primero en ofrecer envío de dinero entre particulares. PayPal y otros llevan mucho tiempo entre nosotros. La particularidad de Bizum es que tiene el apoyo de la práctica totalidad de entidades bancarias españolas y, además, es tan fácil de usar que se ha hecho con el favor del público.

Pero esta app de envío de dinero sirve para muchas cosas. Veamos cuatro ejemplos de lo que da de sí Bizum para hacerte más fácil tu día a día en cuestión de cobros y pagos.

Transferencia múltiple

La acción más habitual en Bizum consiste en enviar dinero a una persona. Pero este servicio asociado a tu banco también permite enviar dinero a varias personas a la vez. En concreto, puedes mandar dinero a un máximo de 30 personas.

Para hacerlo, en el momento del envío deberás incluir los números de teléfono o contactos de tu agenda que recibirán la cantidad especificada. Para ello bastará con pulsar en el símbolo + para añadir más personas.

Ten en cuenta que enviarás la cantidad especificada a cada una de las personas indicadas. Si pusiste 20€ y cuatro contactos, estarás mandando 20€ a cada una, es decir, un total de 80€. Lo mismo ocurre si pides un importe a varias personas. Tendrá que ser el mismo importe para todas. Es decir, no puedes pagar o pedir cantidades distintas en una transferencia múltiple.

Foto por Mufid Majnun en Unsplash

Compartir cuenta bancaria con Bizum

Tu cuenta de Bizum es tuya y solo tuya. Es decir, que solo tú puedes hacer envíos y recibir dinero con tu cuenta. Pero esto no impide que si tienes una cuenta bancaria compartida, puedas usarla con varias cuentas de Bizum.

Vamos, que no necesitas compartir tu cuenta de Bizum. En su lugar, cada usuario puede tener su propia cuenta. Eso sí, lo que te será más cómodo es crear una cuenta bancaria conjunta para compartir gastos e ingresos.

Las entradas y salidas de dinero aparecerán diferenciadas según la cuenta de Bizum usada en cada caso. Así podéis controlar mejor los gastos.

Compra online

Bizum se ha hecho popular por facilitar el pago entre particulares, pero sus responsables quieren ir más allá y convertirse en una alternativa a la tarjeta de crédito, PayPal, Apple Pay, Amazon Pay o AliPay, entre otros.

Así que si eres un asiduo de Bizum, puedes pasarte por este enlace y ver en qué tiendas online puedes hacer compras y pagar desde el móvil con esta aplicación. Además de comercios en líneas, también hay comercios físicos en los que encontrarás la etiqueta o pegatina de Bizum.

Enviar dinero a quien no usa Bizum

Aunque mucha gente usa Bizum, todavía hay quien no tiene activada su cuenta de usuario. Bien porque nunca ha tenido la necesidad o porque no le interesa. La pregunta es, ¿qué ocurre si quiero enviar dinero a alguien y no usa Bizum? ¿Se perderá ese dinero en el ciberespacio?

Obviamente, para enviar y recibir dinero a través de este servicio necesitas tenerlo activado. La buena noticia es que si envías un pago a alguien que no lo usa, recibirá un mensaje de aviso invitándole a darse de alta.

Según los responsables del servicio, “tu envío quedará en estado pendiente hasta que el destinatario se registre, momento en el cual se realizará el envío. Si, tras dos días desde la fecha de envío de dinero, el destinatario no se registra, la operación se cancelará automáticamente”.

Si pides dinero a alguien sin Bizum, la solicitud será enviada. Y si “tras siete días desde la fecha de envío, el destinatario no se registra, la operación se cancelará automáticamente”.