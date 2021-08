Bizum no necesita presentaciones. Pero no está de más recordar que, según reza en su página oficial, “es la solución de pagos a través del móvil, impulsada por la banca española, instantánea, rápida, cómoda y universal. Actualmente, permite realizar pagos entre particulares, donaciones a ONG y pagar en los comercios online asociados”. Vamos, que ya no tienes excusa para deberle nada a nadie. ¿Y qué hay de las transferencias bancarias?

Si no llevas suelto o tus amigos y tú no queréis pagar cada uno lo suyo, que alguien lo pague todo y luego podéis devolver lo que queda pendiente desde tu teléfono. Y con la garantía de que los bancos españoles están detrás del proyecto. Tanto que cada banco integra Bizum en sus aplicaciones móviles. Es decir, que no hay una app de Bizum. Tu app del banco sirve para “hacer un Bizum”.

Una pregunta que nos hacemos algunos es, ¿por qué se ha hecho tan popular Bizum si básicamente consiste en hacer una transferencia bancaria? Teniendo en cuenta que la transferencia bancaria se puede hacer directamente desde la aplicación móvil de tu banco, igual que Bizum, esta segunda opción se ha hecho popular mientras que la transferencia se ha quedado para quienes peinamos canas.

¿Qué es una transferencia bancaria?

Tal y como dice BBVA, “las transferencias bancarias son una de las operaciones más habituales llevadas a cabo por los usuarios que poseen una cuenta en cualquier entidad bancaria”. Es decir, que para hacer una transferencia bancaria necesitas tener una cuenta bancaria. Eso y algo más. Con una transferencia “es posible enviar dinero fácilmente desde una cuenta a otra designada solo conociendo el código IBAN”.

Es decir, que para hacer una transferencia bancaria necesitas una cuenta bancaria y conocer el código IBAN de la cuenta bancaria que recibirá el dinero. Por lo demás, puedes hacer una transferencia desde un cajero automático, desde tu ordenador, a través de tu página de cliente de tu banco o, la manera más fácil, desde la aplicación móvil de tu entidad bancaria.

¿Qué es Bizum?

Decíamos que Bizum es un servicio para enviar y recibir dinero a través del móvil. A través de la aplicación de tu banco, puedes hacer un Bizum enviando dinero o pidiéndolo. Tu cuenta de Bizum va asociada a tu cuenta bancaria. Según su ayuda oficial, “Basta con disponer de cuenta bancaria (IBAN) en España”.

Hasta aquí todo igual que una transferencia bancaria. Necesitas una cuenta bancaria. Y en ambos casos, puedes realizar la operación desde tu teléfono móvil. Quien reciba el dinero, también deberá tener una cuenta bancaria.

Pero la diferencia está en el último paso. Para decirle a Bizum quién recibirá el dinero, tan sólo necesitas un número de teléfono móvil. Puedes sacarlo directamente de tu agenda de contactos o poner a mano el número. Aquí está una de las claves del éxito de Bizum frente a la transferencia bancaria. Un número de teléfono tiene 9 cifras. Un código IBAN, en cambio, es más complejo.

Ejemplo: ES21 0000 0000 00 0000000000. Código del país (ES), código de control (21), cuatro cifras para el código del banco, cuatro cifras para el código de la sucursal, dos cifras para el código de control y, finalmente, diez cifras para el código de la cuenta del cliente. Complicado de recordar, ¿no?

Pero hay más diferencias que han hecho de Bizum una alternativa rápida y cómoda a la transferencia bancaria. Veamos las principales.

Bizum frente a la transferencia bancaria

La primera ventaja, la facilidad para elegir a quién enviaremos dinero. La segunda ventaja, puedes enviar un Bizum a alguien que no tenga todavía este servicio dado de alta. Recibirá un mensaje SMS para activar su Bizum a través de su entidad bancaria y recibir ese dinero.

Otra gran ventaja de Bizum frente a la transferencia bancaria. En palabras de sus creadores: “El envío del Bizum es inmediato, por lo que llegará a la cuenta del destinatario en ¡menos de 5 segundos!” En cambio, una transferencia bancaria no es tan instantánea. BBVA lo resume muy bien: “las transferencias llegan a la cuenta de destino de forma casi instantánea y, sin embargo, en otras ocasiones pueden pasar incluso días hasta que el dinero queda reflejado”.

Es decir, que Bizum envía el dinero al instante entre usuarios, con independencia del banco. En cambio, las transferencias son más rápidas entre la misma entidad y tarda más si envías una transferencia a una cuenta de otro banco. Entre 24 y 48 horas. Si necesitas el dinero con urgencia, puede ser un problema.

Algunos bancos te ofrecen la posibilidad de agilizar el trámite. Eso sí, pagando una comisión. Las cantidades de esa comisión pueden ir desde los 3€ a los 40€, según quieras una transferencia urgente o inmediata. Es más, la comisión es un porcentaje de la cantidad que envías, por lo que la cifra puede subir.

Los límites de Bizum

Pero no todo van a ser inconvenientes para las transferencias bancarias. También Bizum tiene sus limitaciones. No hay que olvidar que los bancos están detrás de este servicio, así que no le van a dar rienda suelta sin límites.

Veamos. El principal límite de Bizum tiene que ver con los importes, el número de operaciones, destinatarios, etc. Puede variar entre bancos, pero los límites oficiales por defecto son:

Importe mínimo por operación: 0,50 €

por operación: 0,50 € Máximo importe por operación: 1.000 € (hay bancos que limitan a 500 €)

importe por operación: 1.000 € (hay bancos que limitan a 500 €) Importe recibido por cliente al día: 2.000 €

por cliente al día: 2.000 € Operaciones recibidas al mes: 60 operaciones

al mes: 60 operaciones Solicitudes por cliente al mes: 60 operaciones

Por lo demás, una transferencia bancaria se realiza entre cuenta y cuenta. Un Bizum puede realizarse a un máximo de 30 destinatarios. Aquí sale ganador otra vez Bizum.

Las transferencias bancarias, por su parte, no tienen esas limitaciones. Tanto tienes en tu cuenta bancaria, tanto puedes enviar. Eso sí, a partir de 10.000 € tienes que declararlo a la Agencia Tributaria. BBVA, por ejemplo, limita a 15.000 € por transferencia y 30.000 € al día si hay algún pago retenido. Si no es así, “el saldo disponible en la cuenta”.

Otro detalle a tener en cuenta es que Bizum no permite el envío de dinero a cuentas bancarias en el extranjero. Solo funciona con bancos españoles. Eso sí, admite móviles extranjeros asociados a una cuenta bancaria española. Por su parte, las transferencias bancarias sí se pueden hacer a cualquier cuenta extranjera si tienes el código IBAN. ¿El inconveniente? Todos los bancos españoles se llevan una comisión por una transferencia internacional, ya sea SHA u OUR. El mínimo es de 15€, según el banco, y aumenta según el importe de la transferencia. Por cierto, si la transferencia es SHA, la comisión la asumen emisor y receptor. Si es OUR, solo el emisor.

Con todo lo explicado, ya sabes las principales diferencias, ventajas e inconvenientes de Bizum y una transferencia bancaria. Ambas disponibles en tu smartphone en la app de tu banco. De ti depende que quieras o te interese usar una u otra para enviar dinero online.