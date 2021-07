Existen distintas vías para que los creadores de contenido moneticen los vídeos que suben a sus canales de YouTube. Pero pronto se sumará una nueva, ya que la plataforma está probando una función llamada Super Thanks. Como bien indica su nombre, tendrá como finalidad que los usuarios agradezcan a los youtubers por su esfuerzo enviándoles una "propina".

Según el anuncio, Super Thanks se puso a prueba en 68 países, y se encuentra disponible tanto desde el escritorio como a través de las apps de YouTube para iOS y Android. En sí, consiste de un nuevo botón que aparece junto a los ya conocidos "Me Gusta", "No me gusta" y "Compartir", entre otros.

En este caso, tiene el ícono de un corazón con el símbolo $ y aparece con la inscripción "Gracias" (Thanks, en inglés). Al presionar sobre el mismo, YouTube invita a agradecer a los creadores "comprando un Super Thanks". Existen cuatro montos fijos disponible para elegir: 2, 5, 10 o 50 dólares, aunque también aparecería expresado en la moneda local de cada usuario.

Al seleccionar una de las opciones, YouTube mostrará una animación con globos de colores y publicará un comentario en el vídeo, indicando la suma de dinero enviada. Los usuarios beneficiados podrán responder a estas publicaciones como sucede con los comentarios tradicionales.

'Super Thanks' es la nueva alternativa de monetización que propone YouTube

Imagen: YouTube

Si bien todavía no se ha confirmado, a futuro la intención de YouTube sería ampliar las opciones en cuanto a sumas de dinero a enviar a través de Super Thanks. Si bien hoy se encuentra limitada a cuatro propuestas fijas, podría incluirse la posibilidad de seleccionar otros montos manualmente.

La idea detrás de Super Thanks no es necesariamente nueva. La plataforma de vídeos ya ha probado una opción similar bajo el nombre Viewer Applause durante el último año. Sin embargo, decidió cambiar su nombre para acoplarla a otras herramientas ya existentes como Super Chat y Super Stickers.

Los creadores que deseen saber si ya tienen acceso a esta nueva opción, deben ingresar a la sección Monetización de YouTube Studio. Una vez allí deben acceder al apartado Supers, si es que se encuentra disponible en su ubicación, y chequear si aparece Super Thanks.

Si todavía no lo ven, deben seguir esperando. Google ha mencionado que por el momento no está tomando solicitudes de acceso a esta nueva opción. Entre los países en los que comienza a probarse Super Thanks se encuentran España, México y Argentina.