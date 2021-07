La variante delta del coronavirus tiene al mundo en jaque. Sin embargo, una vez más, las vacunas del coronavirus ya empiezan a demostrar su eficacia contra ella. En particular, AstraZeneca y Pfizer. Aún así, hay que andarse con mucho ojo porque para librarnos de ser hospitalizados debemos tener las dos dosis de estas vacunas contra la COVID-19. No obstante, a pesar de una investigación recién publicada sobre este tema, Pfizer ya ha anunciado que pedirá una tercera dosis de su vacuna debido a la variante delta.

Pfizer va a pedir en las próximas semanas la autorización a la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) para que se administre una tercera dosis. La idea es dar una protección mayor a las personas que están inmunizadas con su vacuna del coronavirus. No es una novedad. De hecho, en abril se confirmó que Pfizer necesitaría una tercera dosis de recuerdo para hacer más fuerte la inmunización. Ahora, con la variante delta dominando el panorama mundial parece el momento adecuado. Si todo va bien, para agosto podría comenzar a ponerse la nueva dosis en Estados Unidos. En otras zonas del mundo solo será cuestión de tiempo.

"Con base en la totalidad de los datos hasta la fecha, Pfizer-BioNTech ha considerado que una tercera dosis puede ser beneficiosa dentro de los 6 a 12 meses posteriores a la segunda dosis para mantener los niveles más altos de protección", han comentado. De hecho, se habla de que la tercera dosis proporciona niveles de anticuerpos neutralizantes de cinco a diez veces más altos. Eso sí, tiene que ser dentro de las fechas especificadas.

Dos dosis de Pfizer y AstraZeneca, suficiente contra la variante delta

A pesar de que Pfizer pide autorización para esta nueva inyección, eso no quiere decir que su vacuna no sea eficaz contra la variante delta. De hecho, una reciente investigación publicada en Nature es bastante clara al respecto. En laboratorio, solo el 10% de la sangre de personas vacunadas con una dosis genera anticuerpos específicos contra la variante delta del coronavirus. Sin embargo, entre las personas con dos dosis, el 95% genera estos anticuerpos. Estos resultados son buenos, sobre todo para aquellas personas que están recibiendo las dos dosis. No obstante, sabemos que algunos países, como Reino Unido, tomaron el camino de poner primero el máximo número de primeras dosis. Y aunque ahora sus números se han nivelado más, en cuanto a la variante delta se refiere, puede ser un problema justo por este motivo. Porque se necesitan dos dosis para tener la protección ideal. De hecho, los investigadores del estudio concluyeron que la variante delta del SARS-CoV-2 "escapa parcial pero significativamente" a la protección inmunitaria de las vacunas, según recoge ScienceAlert.

Dos dosis de la vacuna de Pfizer fueron un 96% eficaces para prevenir las hospitalizaciones por la variante delta y las de AstraZeneca, un 92%

Pero no nos preocupemos antes de tiempo. Sabemos que lo que se ve en laboratorio y lo que pasa fuera de él pueden llegar a ser muy distintos. Volvamos a Reino Unido. Y es que según un análisis realizado el pasado mes de mayo, una sola dosis de estas vacunas era un 33% eficaz contra la COVID-19 sintomática causada por la variante delta. Tras la segunda inyección, el porcentaje aumentaba al 88% con la vacuna de Pfizer y el 60% con la de AstraZeneca.

Además, dos dosis de la vacuna de Pfizer fueron un 96% eficaces para prevenir las hospitalizaciones por la variante delta. Mientras que dos dosis de la vacuna de AstraZeneca fueron un 92% eficaces.

La nueva vacuna del coronavirus de Pfizer

Por otra parte, Pfizer también está preparando una nueva versión de su vacuna para atacar a la variante delta. Funcionaría como una nueva dosis para las personas que se han inmunizado con su vacuna del coronavirus . No obstante, aún se están preparando los ensayos clínicos. Por lo que, por el momento, nuestra mejor arma contra la variante delta es poner el mayor número de pautas completas posibles.

Ahora que la variante delta domina el panorama mundial, es posible que veamos más casos sintomáticos de personas vacunadas con las dos dosis. No obstante, no hay que tener miedo: las vacunas del coronavirus de Pfizer y AstraZeneca siguen evitando las hospitalizaciones por enfermedad grave. Además, pronto podríamos ver ensayos para vacunas específicas para esta variante.