Tal como prometieron, The Coalition, el estudio interno de Microsoft responsable de Gears of War, presentó su primera demo técnica usando Unreal Engine 5. El motor gráfico de nueva generación de Epic Games ya se había mostrado desde el año anterior, sin embargo, es la primera vez que The Coalition pone sus manos sobre la herramienta, vislumbrando así también el prometedor futuro que le espera a los videojuegos y a la Xbox Series X.

Al igual que PlayStation, los desarrolladores de The Coalition han trabajado codo a codo con Epic Games para que Unreal Engine 5 funcione perfectamente en las Xbox Series S y Xbox Series X. Evidentemente, será la segunda la que obtenga el mayor provecho de todas las tecnologías que debutan con dicho motor. Una de ellas es Lumen, un sistema de iluminación global que funciona en tiempo real. Es capaz de generar interreflexiones difusas con rebotes infinitos.

Por su parte, Nanite es una propuesta de Unreal Engine 5 para renderizar millones o miles de millones de polígonos. Esto se refleja en modelados con una calidad visual impresionante, algo que tú mismo podrás comprobar en ambas demostraciones técnicas. Entre los ejemplos para mostrar el potencial de esta tecnología, The Coalition creó a un personaje con rostro realista. Además, lleva consigo una armadura cuyo nivel de detalle es abrumador.

Según sus datos, el cuerpo está compuesto por 130.000 triángulos, mientras que el rostro por sí solo tiene 31.000. El cabello, barba y cejas son posibles gracias a 3,5 millones de polígonos, una cifra espectacular. El escenario del vídeo superior despliega 100 millones de polígonos en tiempo real.

The Coalition afirmó que su próximo proyecto tras Gears 5 usará Unreal Engine 5. Sin embargo, por el momento se desconoce en qué se encuentran trabajando exactamente. Si bien lo normal sería pensar en Gears 6, también existen rumores sobre su posible interés en crear una nueva propiedad intelectual. ¿Serán estos vídeos el primer vistazo a su nueva propuesta jugable? Lo sabremos en los próximos años. En lo que se refiere a Unreal Engine 5, la idea de Epic Games es lanzar la versión final a finales de 2021.