Donald Trump anunció que demandará a Twitter, Facebook y Google, así como también a sus respectivos directores ejecutivos, Jack Dorsey, Mark Zuckerberg y Sundar Pichai. El expresidente de los Estados Unidos acusa a las compañías tecnológicas de "censura ilegal e inconstitucional".

La acción legal de Donald Trump fue anunciada este miércoles en una rueda de prensa en su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey, según reporta NBC. El magnate estuvo acompañado de líderes del America First Policy Institute, un grupo sin fines de lucro que apoya a las demandas del expresidente.

Trump dijo que la demanda será presentada ante un un tribunal federal en Florida. La misma alega que Twitter, Facebook y Google violaron los derechos de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. De esta forma, buscará probar la "ilegalidad" del bloqueo de sus cuentas.

"Estamos exigiendo el fin de la prohibición, el fin del silenciamiento, el fin de las listas negras, la desaparición y la cancelación", expresó Trump ante la prensa. Además, dijo que están pidiendo que la corte "imponga daños punitivos."

Trump perdió su megáfono virtual

Foto por Sean Ferigan en Unsplash

Este movimiento de Trump se da a conocer poco después de que Facebook decidiera mantener la prohibición del exmandatario hasta, al menos, 2023. Twitter, por su parte, decidió aplicar una prohibición permanente por "violación de sus términos términos y condiciones".

A diferencia de Twitter, que eliminó definitivamente el perfil de Trump y no permite ver sus publicaciones anteriores, Facebook y YouTube no eliminaron sus cuentas. El magnate no puede añadir nuevo contenido, pero el ya publicado permanece accesible para sus seguidores.

Las acciones de los gigantes tecnológicos sucedieron al asalto al Capitolio ocurrido en 6 de enero de 2021. Varias publicaciones de Trump fueron interpretadas como actos de incitación a la violencia, por lo que las redes sociales procedieron a suspender sus cuentas.

En cuanto a las acciones de Trump, sus abogados no dejaron claro cuál es el marco legal para sostener las demandas. La primera enmienda, mencionada por el expresidente, se aplica a las acciones del gobierno relacionadas a limitar la libertad de expresión, pero no a las empresas privadas.

La sección 230, por su parte, protege a las compañías de internet al indicar que no pueden ser responsables editoriales de los contenidos que publican los usuarios y brinda respaldo a la hora de moderar el contenido.