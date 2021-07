Pese a que la situación sanitaria todavía no se resuelve al 100%, es evidente que la industria del entretenimiento está reanudando sus actividades con el transcurrir de los meses. Múltiples producciones llegaron al cine y otras tantas siguieron adelante con su filmación. Una de ellas es The Last of Us de HBO, cuyo rodaje arrancó apenas la semana anterior. Ahora te traemos más detalles sobre la esperada serie basada en el videojuego de PlayStation.

A través del podcast Preproduction, Craig Mazin, showrunner de la serie junto a Neil Druckmann, anunció que la primera temporada de The Last of Us tendrá un total de 10 episodios. Si bien una gran cantidad de series apuesta por dicha cifra, con HBO esta información se vuelve un misterio. Y es que la compañía suele ofrecernos producciones que varían bastante en el número de capítulos. Todo depende, desde luego, de la narrativa que pretenden contar.

En el caso de la serie de The Last of Us, sabemos que estará basada en la historia del primer videojuego. Es decir, cuando Joel acompaña a Ellie en su búsqueda por las Luciérnagas. Sin embargo, y gracias a la primera foto oficial del rodaje, también podemos esperar ver la escena en que Joel sufre un pérdida familiar. Es uno de los momentos más desgarradores del juego y sucede apenas al iniciar tu aventura.

Ahora bien, se desconoce si la primera temporada abarcará todos los sucesos del primer juego. Otra opción es que se divida en varias temporadas hasta llegar a la narrativa de The Last of Us Part II. Todo será especulación hasta que podamos disfrutar la serie el próximo año. Por el momento, eso sí, su fecha de estreno en HBO Max se mantiene en secreto. Los rumores anticipan que llegará durante la primera mitad de 2022, pues el segundo semestre estará protagonizado por La Casa del Dragón, la precuela de Juego de Tronos.

La serie de ‌The Last of Us está a cargo de Craig Mazin y Neil Druckmann. Mazin fue el responsable de Chernobyl, también de HBO, mientras que Druckmann es uno de los creadores del videojuego y actual co-presidente de Naughty Dog. El reparto está conformado por Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Gabriel Luna (Tommy), Nico Parker (Sarah) y Merle Dandridge (Marlene).