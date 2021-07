Google estaría trabajando en Switch to Android, una aplicación cuyo fin sería facilitar el proceso de cambiarse desde un iPhone a un smartphone Android. La utilidad todavía no se encuentra disponible, pero rastros de la misma fueron encontrados por 9to5Google en las últimas horas.

No es descabellado que los de Mountain View lancen una herramienta para que la migración hacia su sistema operativo sea más sencilla. Lo llamativo es cómo se detectó la aparente existencia de la misma. El hallazgo se dio al analizar el APK de la Herramienta de restablecimiento de datos que Google incluyó en los últimos días en la Play Store.

Si bien dicha utilidad está disponible en casi todos los smartphones Android del mercado de forma predeterminada, no tiene ícono en el cajón de aplicaciones y antes tampoco aparecía en la tienda en línea de Google. Su fin es ayudar a restablecer el móvil o transferir datos a un teléfono nuevo; sin embargo, en sus entrañas ahora incluye referencias a una nueva app llamada Switch to Android. Básicamente, ofrecería opciones similares a las existentes en Move to iOS, la contracara de Apple.

Según lo encontrado por 9to5Google, la aplicación Switch to Android no solamente sería capaz de importar datos, contactos, mensajes y contenido multimedia desde un iPhone. También ofrecería la posibilidad de transferir apps.

Esto sería realmente interesante, aunque aún no existe mucho información sobre como funcionaría. En la actualidad la gran mayoría de las aplicaciones de uso popular tienen versiones en los dos sistemas operativos, pero las apps de pago podrían ser un hipotético punto de conflicto. ¿Por qué? Porque los usuarios que se cambian de iOS a Android tienen que volver a comprarlas.

Foto por Laura Chouette en Unsplash

En la actualidad, el método oficial para transferir toda la información posible al migrar desde un iPhone a un smartphone Android es a través de Google Drive. Es una alternativa fiable pero carente de ciertas funciones, y Switch to Android pretendería subsanarlo.

Si el análisis de 9to5Google es correcto, Switch to Android para iOS trabajaría junto a la Herramienta de restablecimiento de datos de Android para lograr la migración. La gran pregunta es la siguiente: ¿Cómo se encargaría la nueva app de Google para pasar toda la información de iOS a Android?

De acuerdo con la información disponible, la utilidad crearía una red Wi-Fi local, al estilo punto de anclaje, en el móvil Android. El usuario se conectaría a esta desde su iPhone y las apps se sincronizarían para completar el proceso de forma inalámbrica.

¿Apple permitirá que Switch to Android esté disponible en App Store? Por lo pronto hay que esperar, pero los de Mountain View tendrían entre manos una aplicación que podría provocar nuevos chispazos con los de la manzana.