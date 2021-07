Una vez que nos acerquemos a su estreno, no hay duda de que la serie de El Señor de los Anillos de Amazon se convertirá en la producción más esperada de la pantalla chica. Desde luego, para los fans del universo creado por J.R.R. Tolkien ya lo es desde ahora. Y es que conforme transcurren los meses conocemos más detalles que, inevitablemente, elevan nuestra ilusión por el contenido. El mejor ejemplo son las recientes declaraciones de uno de sus actores.

Solemos pensar que la trilogía de Peter Jackson es una obra insuperable. Sin embargo, al menos en Amazon están totalmente confiados en que estarán a la altura de las expectativas. En una entrevista con ComicBook, Benjamin Walker, actor que aparecerá en la serie de El Señor de los Anillos, anticipó que la producción no se parece a nada que haya existido antes en el mundo de la televisión. Evidentemente, son palabras mayores.

Si bien Walker no tiene permitido adelantar detalles concretos, ni siquiera el papel que tendrá en la serie de El Señor de los Anillos, dijo estar "muy emocionado" por el proyecto y lamentó no poder compartir los motivos con la audiencia. Sin embargo, añadió: "La gente nunca ha visto lo que estamos haciendo. Será emocionante. Incluso el más mínimo indicio sobre hacia dónde podría ir [la serie] o qué podría ser, simplemente les quitará esa poca alegría al verla por primera vez".

El mensaje de Walker se dirige, por supuesto, a las personas que todavía no son conscientes de la magnitud de la serie. Recordemos que Amazon hizo una inversión de 465 millones de dólares tan solo para producir la primera temporada de El Señor de los Anillos. Esta cifra la convierte en la serie más cara de la historia. Además, la compañía desembolsó 250 millones de dólares adicionales por los derechos de la obra de Tolkien.

¿Estos factores incrementan la presión para entregar un contenido de gran calidad? El actor no lo ve de esa manera. "No lo veo necesariamente como presión. Lo veo como algo que te recuerda que debes concentrarte. Hay demasiado interés y mucha gente tiene grandes expectativas, pero eso me gusta. La gente quiere que sea bueno. Afortunadamente, todos los involucrados en hacerla realmente desean que sea buena". Para finalizar, Walker reconoce que los fans de Tolkien son quienes están "presionando" más. Después de todo, son "algunas de las personas más informadas" sobre el universo ficticio.