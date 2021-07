Tesla generaría ganancias de unos 25.000 millones de dólares anuales si abre su red de Superchargers según un análisis publicado por Goldman Sachs. Elon Musk recientemente reveló en su cuenta de Twitter que permitirían que coches eléctricos de otras marcas puedan acceder a sus cargadores.

El estudio de de la firma inversora incluye toda la red de Superchargers, que son unas cerca de 3.000 estaciones y unos 25.000 puntos de carga. También toma en consideración toda la red de carga en destino que son cargadores lentos en hoteles, restaurantes y centros comerciales. Estos últimos son gratuitos y no están, necesariamente, limitados a coches de Tesla, aunque la señalética sí indica que es carga solo para vehículos de la marca.

Concluyen que Tesla tienen la red de carga rápida más grande del mundo y que "abrirla a otras marcas representa una oportunidad inmensa, a medida que se incrementa la adopción de vehículos eléctricos". Sobre todo si cobran más a coches que no sean de Tesla.

De menos de 1.000 millones a 25.000 millones, a largo plazo

La oportunidad para Tesla es importante, pasando de generar unos 1.000 millones de dólares a 25.000 millones de dólares. Siempre y cuando el número de vehículos eléctricos que cargan a diario aumente y el número de estaciones de carga de la red de Superchargers pase de los 25.000 a 500.000.

Aunque un incremento tan significativo de Superchargers alrededor de todo el mundo parece imposible o al menos muy lejano, solo hay que recordar que en el cuarto trimestre de 2012 apenas existían siete estaciones de carga. Aún así, el análisis de la firma inversora plantea un crecimiento a largo plazo.

En nueve años la compañía ha llegado a los casi 3.000 Superchargers, con un ritmo de instalación cada vez mayor, a medida que aterrizan en más países y regiones.

Sin fecha de apertura de la red de Superchargers de Tesla

De momento no hay detalles sobre la apertura de la red de Superchargers de Tesla. Elon Musk reveló que permitirían que coches de otras marcas, pero no se sabe mucho más. Un reporte publicado semanas atrás mostraba que la compañía estaba aplicando a ayudas estatales para la instalación de puntos de carga en Noruega, a las cuales solo se puede acceder si su acceso no es exclusivo a una sola marca de vehículos.

Inicialmente se esperaba que la apertura de la red de Superchargers suceda únicamente en ese país, pero por lo visto será hará en todo el mundo. Se desconoce precios, la forma de acceso o si hay una potencia de carga mínima por parte del coche.