La película de Batgirl es una de las diversas producciones originales de DC que van camino a HBO Max. Aunque los detalles sobre este largometraje son todavía escasos, hoy Deadline dio a conocer a la actriz que dará vida a Barbara Gordon. Se trata de Leslie Grace, la cantante y compositora estadounidense nacida en Nueva York.

De acuerdo al citado medio, Warner Bros. y DC ya habían puesto la mira en el trabajo anterior de Grace como actriz. Aunque la mayoría de su carrera artística se destaca por su paso en el mundo de la música, debutó como actriz en el filme En un barrio de Nueva York (En el barrio en Latinoamérica) apenas este año. De hecho, dicha producción también forma parte del catálogo de Warner para HBO Max, por lo que ambas partes fortalecerán aún más su asociación en Batgirl.

Una vez que Leslie Grace concluyó la audición, para la productora no hubo dudas de que ella debía ser la próxima heroína de Ciudad Gótica. Por el momento, eso sí, Warner no ha querido adelantar la fecha de estreno de Batgirl. Lo que sí sabemos es que será exclusiva de HBO Max, pues no está previsto que aterrice en las salas de cine.

Leslie Grace

La dirección de Batgirl estará a cargo de Adil El Arbi y Bilall Fallah, quienes ya han trabajado en conjunto en películas como Black y Bad Boys for Life. En lo que corresponde a su carrera en la televisión, encontramos su participación en Bergica y Snowfall. Ojo, ellos también dirigirán Ms. Marvel, una de las múltiples series originales de Marvel Studios para Disney Plus.

Por su parte, Christina Hodson hará el guion de Batgirl. Ella ya ha trabajado en dos largometrajes de DC: Birds of Prey y The Flash. Esta última se estrenará el 4 de noviembre de 2022. Para finalizar con la ficha, Kristin Burr será la productora.

A lo largo de la historia de DC Comics, son distintos personajes los que se pusieron la capa de Batgirl. Sin embargo, la más popular de todas ha sido, indudablemente, Barbara Gordon, hija del Comisionado James Gordon. Apareció por primera vez en Detective Comics N.º 359, publicado en 1967. No obstante, la heroína original fue Betty Kane (Batman #139, 1971).