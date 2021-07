La Nintendo Switch OLED ya es oficial. Tras un año de rumores y especulación, los de Kioto anunciaron la revisión más importante de su consola híbrida hasta la fecha. Sin embargo, tras la presentación quedaron algunas dudas sobre las especificaciones internas. ¿Hay novedades aparte del almacenamiento ampliado y la pantalla OLED? Nintendo ha salido a responder los cuestionamientos para evitar confusión. Una confusión que, por cierto, nace debido a los rumores que circularon en internet desde el año anterior.

Un representante de Nintendo confirmó a The Verge que la Nintendo Switch OLED no integra ningún tipo de mejoras en la CPU. Es decir, mantiene el mismo procesador (SoC) Tegra personalizado que encontramos en el modelo estándar. Por otra parte, tampoco se ofrece una memoria RAM ampliada. Es decir, no esperes que los juegos tengan un salto gráfico más allá de los beneficios que aporta la pantalla OLED.

No integrar una CPU mejorada es la razón por la que la Nintendo Switch OLED no ofrece una mayor resolución. Ni en la pantalla integrada ni conectada al televisor a través del Dock. Uno de los principales rumores de la 'Nintendo Switch Pro', como se le conocía de manera no oficial a la nueva consola, es que sería posible disfrutar juegos en 4K gracias al nuevo Dock. No obstante, las filtraciones no fueron certeras.

La Nintendo Switch OLED destaca, principalmente, por incorporar una pantalla OLED de 7 pulgadas. El modelo estándar es LCD de 6,2", por lo que el aumento en dimensiones es considerable. Eso sí, mantiene su resolución 720p (1280 x 720 pixeles). El almacenamiento interno aumentó de 32 a 64 GB, mientras que la batería promete hasta 9 horas de autonomía.

En la parte posterior podrás encontrar un nuevo soporte ajustable al estilo Microsoft Surface. Respecto al Dock, ahora integra el tan deseado puerto Ethernet, lo cual beneficiará tu experiencia en juegos en línea (cuando está conectada a la TV).

La decepción que rodea actualmente a la Nintendo Switch OLED es un buen ejemplo de que cualquier filtración o reporte, por más confiable que sea su fuente, debe tomarse con pinzas.