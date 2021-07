Después de varias filtraciones, Motorola ha presentado oficialmente a los nuevos smartphones Edge 20, Edge 20 Pro y Edge 20 Lite. La compañía se despacha con tres nuevos móviles que comparten varias de sus características más importantes, pero que difieren lo suficiente como para adaptarse a distintos tipos de bolsillo.

En primer lugar, vale destacar que los tres dispositivos llegan con una pantalla OLED FHD+ de 6,7 pulgadas. La novedad es que los Motorola Edge 20 y Edge 20 Pro ofrecen por primera vez una tasa de refresco de 144 Hz. De hecho, el fabricante asegura que son los primeros modelos en llegar al mercado masivo con dicha característica.

Por su parte, el Edge 20 Lite brinda una -tampoco despreciable- tasa de refresco de 90 Hz. No está mal, tomando en cuenta que se trata de la variante más limitada de las tres en cuanto a hardware. Sin embargo, también tiene un par de puntos a favor importantes en comparación con los demás integrantes de la familia: el tamaño y la duración de la batería. Pero este tema lo ampliaremos más adelante.

¿Eres más del #edge20lite o del #edge20pro?

Encuentra toda la tecnología que necesitas en un smartphone. Encuentra la perfección. ¡Encuentra tu #edge!#Motorola pic.twitter.com/bmQBdHdgK4 — Motorola España (@MotorolaESP) July 29, 2021

Motorola ha dotado a los Edge 20, Edge 20 Pro y Edge 20 Lite con un diseño sobrio, pero agradable. Si bien las dimensiones son similares entre los tres, el Edge 20 presume un espesor de solamente 6,99 milímetros. Por consiguiente, es uno de los móviles 5G más delgados del mercado.

Promesa de fotos y vídeos de excelente calidad

Otro aspecto para resaltar es el apartado de foto y vídeo, ya que los smartphones llegan con una configuración de triple cámara muy parecida entre sí. Los nuevos teléfonos de Motorola se destacan por integrar un sensor principal de 108 megapíxeles, dotado con la tecnología Ultra Pixel; como resultado de la misma, se puede mejorar hasta nueve veces la sensibilidad a la luz, permitiendo obtener mejores fotografías en entornos de poca luz.

Además, el Edge 20 Pro es el primer teléfono de Motorola que presenta un lente telefoto estilo periscopio. Debido a esta incorporación, el móvil brinda mayor claridad desde una distancia cinco veces superior, según el fabricante. Por otra parte, este modelo es el único de los tres capaz de grabar vídeo en 8K a 24 cuadros por segundo, y a 4K en 3o o 60 fps. Mientras tanto, el Edge 20 y el Edge 20 Lite pueden capturar clips hasta en 4K (30 fps).

Principales características de los nuevos Motorola Edge 20, Edge 20 Pro y Edge 20 Lite

A continuación compartimos con ustedes la comparativa de las especificaciones técnicas más importantes de estos nuevos smartphones:

Edge 20 Edge 20 Pro Edge 20 Lite Pantalla OLED FHD+ 6,7'' (144 Hz) OLED FHD+ 6,7'' (144 Hz) OLED FHD+ 6,7'' (90 Hz) Procesador Qualcomm Snapdragon 778G Qualcomm Snapdragon 870 Mediatek Dimensity 720 5G-B GPU Adreno 642L Adreno 650 - Almacenamiento 128 GB o 256 GB 256 GB UFS 3.1 128 GB (expansible hasta 512 GB vía microSD) RAM 8 GB 12 GB LPDDR5 8 GB Cámaras traseras 108 MP + telefoto 8 MP + Ultra gran angular 16 MP 108 MP + telefoto 8 MP + Ultra gran angular 16 MP 108 MP + Ultra gran angular 8 MP + Cámara p/profundidad 2 MP Cámara frontal 32 MP 32 MP 32 MP Red 5G (Dual SIM) 5G (Dual SIM) 5G (Dual SIM) Conectividad WiFi, Bluetooth 5.2 y USB-C WiFi, Bluetooth 5.1, DisplayPort 1.4 y USB-C WiFi, Bluetooth 5.0 y USB-C Batería 4.000 mAh 4.500 mAh 5.000 mAh Dimensiones 163 x 76 x 6.99mm 163 x 76 x 7.99mm 165.89 x 75.95 x 8.25mm Colores Gris esmerilado y

blanco esmerilado Azul noche, blanco iridiscente

y cuero vegano azul Grafito eléctrico y

verde laguna Peso 163 gramos 185 /190 gramos (varía según color) 185 gramos

Batería, resistencia al agua y más

Como mencionamos anteriormente, el Motorola Edge 20 Lite es el que presume la batería de mayor tamaño y duración: es de 5.000 mAh y promete dos días de autonomía con solamente una carga. Además, puede sumar un día extra de uso con una recarga de 10 minutos utilizando el cargador Turbo Power de 30W incluido.

Sin embargo, las otras dos variantes tampoco se quedan atrás. Si vemos el caso del Edge 20 Pro, con 4.500 mAh, ofrece más de 30 horas de uso continuo conectado a una red 5G. La autonomía también se puede estirar otras 9 horas con 10 minutos de recarga. Por último, el Edge 20 asegura energía por más de un día gracias a su batería de 4.000 mAh, pudiendo añadir otras 8 horas de funcionamiento con una breve carga.

Los tres nuevos smartphones de Motorola llegan con certificación IP52, por lo que son resistentes al agua. Además, soportan la tecnología Ready for, de modo que se pueden conectar inalámbricamente a un ordenador o a pantallas de mayor tamaño.

Una experiencia casi pura en Android 11

Android 11 es el sistema operativo elegido por Motorola para la nueva familia de smartphones Edge 20. Por ello, desde la compañía se han comprometido a brindar la experiencia más pura posible. Si bien no se trata de la versión stock del software, sí está liberada casi por completo de los añadidos que generalmente solo sirven para restarnos espacio de almacenamiento y rendimiento.

Vale destacar, de todos modos, que My UX está presente en los Motorola Edge 20, Edge 20 Pro y Edge 20 Lite. Gracias a esta utilidad se pueden configurar acciones específicas a través de gestos, y se ofrecen un sinfín de opciones para personalizar fuentes, esquemas de colores y formatos de íconos.

Precio y disponibilidad de los Motorola Edge 20, Edge 20 Pro y Edge 20 Lite

Si bien no se ha mencionado una fecha de lanzamiento específica, Motorola asegura que sus móviles llegarán al mercado "en próximas semanas", y cubrirán un interesante rango de precios. El Edge 20 Lite se venderá por US$ 349,99, el Edge 20 por US$ 499,99 (disponible exclusivamente en la web de Motorola), y el Edge 20 Pro por US$ 699,99.