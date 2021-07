El sexo y la masturbación nos hacen sentir bien, además tienen múltiples beneficios para nosotros y nuestro cuerpo. Por eso es curioso lo que le pasó a un hombre japonés de 51 años al que la masturbación le produjo un ictus, según se publicó a primeros de este año en la revista científica Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases. Pero ¿qué le pasó a este hombre exactamente?

El hombre era soltero y tenía por costumbre masturbarse varias veces al día, señalan en IFL Science. En una de estas ocasiones, tras un orgasmo, tuvo un dolor de cabeza agudo que duró un minuto. Podría no parecer nada importante, tan solo algo relacionado con la excitación. Sin embargo, tras pasarse el dolor de cabeza comenzó con un intenso ataque de vómitos. Y acudió al hospital.

La masturbación, la causa del derrame cerebral

Para ver qué era lo que sucedía en el cerebro del japonés, los doctores del la Escuela de Posgrado de Ciencias Médicas de la Universidad de la Ciudad de Nagoya que le atendieron decidieron hacerle una tomografía computerizada del cerebro. Y ahí es cuando vieron una hemorragia subaracnoidea aguda en el hemisferio izquierdo. Esto es un tipo de accidente cerebrovascular causado por una hemorragia en el espacio que rodea el cerebro. De hecho, "si no se trata, una hemorragia subaracnoidea puede provocar lesiones del cerebro permanentes o la muerte", explican desde la Clínica Mayo.

Por suerte para el japonés, no murió debido a este derrame cerebral. Ya que en el hospital le trataron con stents y coils. Estas dos técnicas se usan "para reforzar el vaso sanguíneo y mantener el flujo de sangre del cerebro". Por lo que terminó recuperándose completamente. Pero ¿cómo sabemos que lo que le sucedió es debido a la masturbación y no por otro motivo?

Aumento del riego sanguíneo del cerebro

Los doctores que le atendieron explican en el artículo publicado que la masturbación es la causa más probable debido a que "provoca un aumento de la frecuencia cardíaca, la presión arterial y los niveles plasmáticos de noradrenalina, lo que probablemente contribuya al riesgo de que se rompa un vaso sanguíneo del cerebro y se produzca un ictus hemorrágico".

Los derrames cerebrales producidos por la masturbación no son demasiado comunes. De hecho, los autores del estudio tan solo han encontrado otros dos casos en la literatura médica. Sin embargo, eso no quiere decir que no pueda pasar, como bien hemos visto en este caso.

Otro de los casos mencionados en la investigación son los de una mujer de 39 años de Serbia a la que encontraron muerta en un sofá "con el mango de madera de un batidor de muelle introducido en el interior de su ano y recto como un objeto similar a un consolador". El único signo que encontraron en el cuerpo al que pudieron atribuir su fallecimiento fue una hemorragia subaracnoidea aguda.

En realidad, ambos casos son, más bien, una curiosidad que un peligro real. Por eso y porque sabemos que la masturbación y el sexo tienen muchos beneficios para nosotros, no debemos preocuparnos por el hecho de que este tipo de cosas pasen.