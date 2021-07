LucasFilm lo ha dicho en más de una ocasión: siempre se encuentra a la búsqueda de talentos. Y aunque parecía más una frase bienintencionada que otra cosa, el estudio acaba de demostrar que se trata de una intención firme. Shamook, el youtuber que consiguió dos millones de visitas después de mejorar gracias al deepfake regreso de Luke Skywalker en The Mandalorian, es la prueba.

El fan de la saga y además experto autodidacta de la tecnología, logró el sueño de todo amante de Star Wars: lograr la admiración de LucasFilm con sus vídeos. La noticia fue verificada y confirmada por IndieWire, después de que el youtuber dejara un comentario para explicar su prolongada ausencia de su canal.



“Como algunos de ustedes ya saben, me uní a ILM / Lucasfilm hace unos meses y no he tenido tiempo para trabajar en ningún contenido nuevo de YouTube”, escribió Shamook en un comentario este mes. “Ahora que me he adaptado a mi trabajo, las cargas deberían comenzar a aumentar nuevamente. Seguirán siendo lentos, pero es de esperar que no estén separados por meses". Según lo dicho por el usuario, gracias a su versión de la ya clásica escena de la serie logró unirse al equipo Industrial Light and Magic.

Se trata de un suceso sorprendente que entusiasmó a los seguidores de Shamook, y también logró sorprender al mundo del espectáculo. Meses atrás, el youtuber sorprendió al lograr una escena mucho más elaborada y cuidadosa de la que se mostró en el programa de Disney Plus.

El youtuber lo hizo usando la tecnología Deepface en el rostro de Luke Skywalker que brindó un aspecto más creíble a la secuencia. El resultado fue alabado por ser mucho más pulcro que el logrado por el equipo de LucasFilm en el programa. El video logró dos millones de visitas y se convirtió en un éxito viral.

Una sorpresa desde una Galaxia muy muy lejana para el youtuber

La aparición de uno de los personajes más queridos de Star Wars fue uno de los puntos altos de la segunda temporada de The Mandalorian. Sin embargo, hubo quejas sobre el aspecto poco realista de Luke Skywalker para el final de la serie. En especial, la rigidez de su expresión y el uso notorio de tecnología digital de punta.

Ya el tema había sido debatido por años después de la aparición de Peter Cushing en Rogue One: una historia de Star Wars. La aparición de Wilhuff Tarkin, o una versión digitalizada suya, despertó polémicas y comentarios por lo poco realista de su expresión. El comentario se extendió también a la apariencia de una joven Leia al final de la película.

Con la súbita aparición de Luke Skywalker en The Mandalorian hubo comentarios parecidos, aunque la tecnología mejoró lo suficiente para ser menos notoria. Unos días después del estreno del capítulo final de la serie, el youtuber Shamook incluyó un video en su canal en el que utilizaba el deepfake para mejorar la expresividad y la apariencia general de Luke Skywalker. El resultado de su trabajo se publicó el 21 de diciembre después de cuatro días de trabajo.

El revuelo fue inmediato. No solo la mejoría fue evidente, sino que el uso y tratamiento de la luz, movimiento y expresividad asombraron por su realismo. No es la primera vez que el youtuber demostraba que con técnicas sencillas se podía crear efectos más convincentes. Un año antes, el actor tomó algunas escenas de The Irishman y retocó la apariencia de Robert De Niro. El resultado fue tan impecable que el video obtuvo 1,2 millones de visitas y el reconocimiento unánime de su talento.