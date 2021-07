La secuela de La guerra del mañana está próxima a hacerse realidad. De acuerdo a la información de Deadline, uno de los medios más respetados de Hollywood, el largometraje ha sido un éxito rotundo y en Amazon planean darle continuidad a la franquicia. Aunque de momento no hay nada firmado, la plataforma de video en streaming ya se encuentra discutiendo el proyecto con sus principales líderes. Sería cuestión de tiempo para que se confirme.

El citado medio explica que Amazon tiene la intención de traer de vuelta a los miembros de la producción que hicieron posible el primer largometraje. Eso incluye, desde luego, al director Chris McKay y al guionista Zach Dean. Por su parte, Chris Pratt, protagonista de La guerra del mañana, también estaría de regreso en el papel principal. Yvonne Strahovski, Betty Gilpin, Sam Richardson, Edwin Hodge y Oscar J.K. Simmons igualmente volverían a interpretar a sus respectivos personajes.

Ojo, se menciona igualmente la participación de Paramount Pictures, la cual estuvo encargada de distribuir La guerra del mañana en los cines. Sin embargo, la pandemia de cruzó en el camino y no fue posible seguir adelante con este plan. Por tanto, no se descarta que la segunda parte tenga una oportunidad en la pantalla grande. Ahora bien, no esperes disfrutarla pronto, ya que el proyecto ni siquiera ha recibido luz verde, por ahora…

Si Amazon no quiere perder el tiempo para poner en marcha la secuela de La guerra del mañana es porque, evidentemente, la primera entrega arrasó en su plataforma. El propio Chris Pratt confirmó que el largometraje fue el más visto de cualquier servicio de streaming durante el fin de semana del 3 y 4 de julio. Amazon Prime Video indica que rompió récords de audiencia en España, México, Argentina y Estados Unidos, entre otros tantos países.

Antes de La guerra del mañana, la película que mantenía la cima de Amazon Prime Video era Sin remordimientos (‌Tom Clancy's Without Remorse). Curiosamente, ambas producciones estuvieron a cargo de Skydance y Paramount Pictures. No queda duda de que las empresas involucradas fortalecerán su relación tras el múltiple triunfo obtenido.