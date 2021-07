HBO Max se encuentra desarrollando, hasta el momento, tres spin-off animados de Juego de Tronos. Uno de ellos te lo adelantamos a principios del presente año. Sin embargo, ahora The Hollywood Reporter informa que la plataforma dio luz verde a dos producciones animadas más. El objetivo, desde luego, es expandir el universo creado por George R.R. Martin, quien aparentemente seguirá sin terminar Vientos de Invierno tras el lanzamiento de una decena de series.

De acuerdo al citado medio, una de las series animadas de Juego de Tronos se ambientará en el Imperio Dorado de Yi Ti, un reino que no conocimos en la serie original y que es liderado por un emperador adorado como deidad. No obstante, su poder no se extendiendo más allá de los límites que comprenden Yi Ti. Cabe mencionar que esta región fue una de las primeras que imaginó el autor británico para su universo. De hecho, el territorio está inspirado en China Imperial.

Existe un motivo clave por el que HBO Max profundizará en las historias de Yi Ti. Lord Corlys Velaryon, uno de los personajes principales de La casa del Dragón, el spin-off live action de Juego de Tronos que se estrenará durante 2022, abandonó Qart para aventurarse a Yi Ti. Su viaje la valió el apodo de la "Serpiente Marina", como también se le conoce a su embarcación. Por el momento se desconoce si esta producción llegará antes o después de La casa del Dragón.

2022, un año clave para Juego de Tronos

En cuanto a la segunda serie animada revelada hoy por The Hollywood Reporter, no se ofrecieron más detalles. Y así como HBO Max está autorizando nuevos contenidos para enriquecer la narrativa de Westeros, hay otros proyectos que se han quedado a medio camino. La fuente explica que Flea Bottom, una serie con actores reales ambientada en un barrio pobre de King's Landing (Desembarco del Rey), fue cancelada hace poco.

Indudablemente, 2022 será un año de gran importancia para el universo de Juego de Tronos. La llegada de La casa del Dragón dejará en evidencia si HBO tiene la capacidad de repetir el éxito de la serie principal. La última temporada nos dejó con un mal sabor de boca, razón por la que muchos espectadores prefieren mantener sus expectativas a un nivel bajo.