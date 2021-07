Ver asociaciones entre automotrices y videojuegos de carreras es una situación habitual desde hace décadas. Lo que no es común es que las compañías de vehículos unan fuerzas con los battle royale más populares del momento; principalmente porque dicho género no suele tener a la conducción como mecánica principal. Sin embargo, PUBG Mobile y Tesla terminaron con ese creencia, pues durante 2020 iniciaron una serie de interesantes colaboraciones que han alcanzado un punto máximo en el presente año.

PUBG Mobile, la variante para dispositivos móviles del battle royale, se actualizó a la versión 1.5 con grandes novedades. Una de ellas es que Erangel, su mapa más emblemático, recibió un cambio de look para renovar la experiencia de los jugadores. Para sorpresa de estos últimos, el update vendrá acompañado de la Gigafactory de Tesla. Sí, la planta de ensamble de la empresa californiana estará presente en el escenario.

La idea de PUBG Corp era que Erangel mostrara tecnología y elementos futuristas por doquier, y la Gigafactory de Tesla se ajustaba perfectamente a sus planes. Lo mejor de todo es que los jugadores podrán ingresar a la planta. Una característica curiosa es que, si activas todos los switch del interior, se inicia la cadena de ensamble del Tesla Model Y. Al terminar su producción, podrás subir a bordo y permitir que el Autopilot te traslade a un punto predeterminado en la carretera.

PUBG Mobile y Tesla refuerzan su asociación

Quizá en términos jugables no aporte demasiado, pero como estrategia de marketing es brillante. Lo que todavía no está claro es si los responsables del juego pretenden ofrecer estas mismas novedades en Game for Peace, la versión china de PUBG Mobile. Recordemos que, en el país asiático, Tencent se vio obligado a eliminar PUBG Mobile en favor de Game for Peace, pues el sistema de monetización del primero no cumplía con las regulaciones de China.

De hecho, Game for Peace ya tuvo una colaboración con Tesla en julio de 2020, siendo posible adquirir los coches eléctricos de la marca —virtuales, por supuesto— para usarlos dentro del juego. Que Tesla haya iniciado su incursión en la versión china del battle royale no debería sorprender a nadie, pues es uno de sus mercados más importantes en la actualidad.

La actualización 1.5 de PUBG Mobile ya se encuentra disponible. La descarga pesa 686 MB en Android y 1,64 GB en iOS.