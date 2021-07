Facebook anunció unos resultados récord en el segundo trimestre del año fiscal de 2021. La compañía dirigida por Mark Zuckerberg obtuvo ingresos por 29.000 millones de dólares, lo que se traduce en un crecimiento interanual del 56%. De momento, la red social parece no haberse visto afectada por los cambios de privacidad impulsados por Apple en iOS que limitarían la efectividad de los anuncios. No obstante, este panorama podría cambiar en el tercer trimestre.

El gigante de las redes sociales sigue acumulando millones. Según su reporte trimestral sus ganancias crecieron un 101% ubicándose en los 10,4 mil millones de dólares en el Q2 (período fiscal comprendido entre abril y junio). Asimismo, la compañía dijo que la cantidad de usuarios activos de Facebook, Instagram y WhatsApp aumentó en un 12% en comparación con el año pasado. Ahora 2.760 millones de personas utilizan diariamente estas aplicaciones para conectarse y compartir contenidos.

Gran parte de los ingresos registrados por Facebook en el segundo trimestre provienen de la publicidad. Precisamente en este segmento la compañía creció un 47%. No obstante, advierte que los cambios de privacidad implementados por Apple a partir de iOS 14.5 aún están por verse y que estos podrían impactar con mayor fuerza en el tercer trimestre.

"Seguimos esperando un aumento de los vientos en contra de la orientación de anuncios en 2021 debido a los cambios regulatorios y de plataforma, en particular las recientes actualizaciones de iOS, que esperamos tengan un mayor impacto en el tercer trimestre en comparación con el segundo trimestre". Director financiero de Facebook, David Wehner

Facebook, Apple y la privacidad

Foto por Glen Carrie en Unsplash

En abril de este año Apple estrenó con iOS 14.5 su función "Transparencia en el seguimiento de apps". La misma busca que los usuarios decidan de manera sencilla si desean permitir que las aplicaciones los rastreen y comparan sus datos con otras empresas para fines publicitarios a través del identificador de publicidad conocido como IDFA.

Facebook fue una de las primeras compañías en arremeter contra Apple por esta característica de privacidad. La red social puso en marcha una campaña, que incluyó anuncios a página completa en periódicos como The New York Times, The Washington Post o The Wall Street Journal, en la que aseguraba que esas políticas afectarían negativamente a los anunciantes.

Apple busca desalentar el uso de IDFA. En consecuencia, quiere dar lugar a otras herramientas de medición publicitaria que no pongan en riesgo la privacidad de los usuarios. Una de ellas es SKAdNetwork, que también puede informar la cantidad de veces que se instaló una publicación o se realizó una conversión.