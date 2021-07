El telescopio espacial Hubble vuelve a estar operativo tras permanecer más de un mes en "modo seguro" debido a un fallo en su ordenador. La NASA ha logrado revolver el problema al activar el hardware de respaldo incorporado en el aparato cilíndrico de 11 toneladas que orbita la Tierra. Sin embargo, la tarea no ha sido nada fácil ya que ha comprendido diferentes pruebas y diagnósticos hasta dar con la solución correcta.

Los problemas comenzaron el pasado 13 de junio cuando el ordenador principal del Hubble dejó de funcionar. Se trata de un aparato de la década de los ochenta cuya función es controlar y monitorear todos los instrumentos científicos del telescopio. En primer lugar los ingenieros intentaron volver a poner la computadora en línea, pero sus esfuerzos no dieron resultados. Por consecuencia, comenzaron a pensar que el problema podría estar originado en otra pieza de hardware.

Afortunadamente, la NASA estaba preparada para este tipo de escenarios. El Hubble cuenta con componentes "gemelos" que sirven de respaldo si los originales fallan. No obstante, el activar uno de estos no es tan fácil como parece. Al tratarse de una tarrea remota, no hay margen de error y los operadores no ven lo que está sucediendo. Los códigos que se ejecutan en el telescopio deben cumplir exactamente la función para la que están pensando ya que de lo contrario podrían comprometer otros sistemas.

El Hubble se está reiniciando

Crédito: NASA

Este viernes la agencia espacial estadounidense logró iniciar con éxito el hardware de respaldo, por lo que el Hubble comenzó lentamente a "volver a la vida". El procedimiento incluyó poner en línea la unidad de control de energía (PCU) y la unidad de comando de datos científicos (CU/SDF). La primera controla la energía que se envía a los componentes mientras que la segunda trabaja con comandos y datos. Esta maniobra solucionó el problema, pero sorprendentemente aún no está claro cual fue la pieza que falló.

Aparentemente, la PCU habría hecho que la ordenador de carga útil se apagara. Esto debido a un voltaje de electricidad incorrecto. En este momento el telescopio está monitoreando su hardware para asegurarse de que todo funcione correctamente. Asimismo el equipo está intentando que los instrumentos científicos que entraron en "modo seguro" vuelvan a trabajar normalmente. Como se trata de muchos pasos, a NASA cree que el Hubble estará completamente operativo después de varias horas o días.