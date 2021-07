Cuando realizamos un trabajo para alguien, pero en mayor medida cuando trabajamos en

equipo, ser capaces de transmitir una idea correctamente es muy importante. No importa solo transmitirla, sino hacerlo de una manera clara y rápida para no perder más tiempo del estrictamente necesario. Mucho más si lo que queremos es crear una página web que pueda visitar todo el mundo, donde la experiencia del usuario (UX) resulta fundamental.

Al trabajar en equipo en un proyecto de diseño, necesitamos que las aplicaciones sean ágiles y que puedan unificar a varias personas en torno a la misma idea. Además, deben tener una baja curva de aprendizaje porque de nada sirve que sea ágil a la hora de reflejar una idea si conocer cómo funciona nos va a llevar demasiado tiempo.

En el mundo del diseño gráfico y en entornos de, por ejemplo, creación de páginas web, esto cobra especial interés. Imagina entrar en una web en la que no sabemos cómo manejarnos por el menú principal, donde no quedan claros los conceptos o el diseño no es el adecuado. Lo más seguro es que la abandonemos al poco tiempo.

Entre todas las herramientas que ayudan a reflejar de una manera más concisa una idea,

destaca Claritee, una aplicación de diseño y creación de wireframes muy sencilla de utilizar. El aspecto más importante de Claritee es que permite la colaboración durante el desarrollo de una idea entre todos los miembros del equipo, y todo de una manera muy visual. Con un gesto tan simple como arrastrar los distintos elementos podrás crear, organizar, modificar o incluir sugerencias dentro de un proyecto para que este vaya tomando forma. Su interfaz interactiva y su sencillez de uso la convierten en una herramienta fundamental para el desarrollo y la organización de ideas de forma eficiente y colaborativa. Un marco de competencias que cobra especial importancia en sectores como el diseño, los negocios o el márketing.

Reducción del número de cambios y costes

Otra de las ventajas de Claritee es que si trabajamos para un cliente al que hay que

exponerle un proyecto, gracias a su sencillez de uso evitaremos tener que estar haciendo

modificaciones constantemente, ya que todo quedará claro desde el principio. La propia

empresa calcula que, gracias a su herramienta, las peticiones de cambios pueden reducirse hasta en un 80%.

Si tenemos en cuenta todo esto, al final repercute en una reducción de gastos, puesto que el tiempo dedicado y la mano de obra es mucho menor.

Cómo funciona Claritee

Para crear un proyecto, solo tendremos que seguir cuatro pasos: seleccionar el tipo de proyecto que queremos, de entre todas las opciones que nos ofrece Claritee; seleccionar el tamaño del lienzo (dependiendo de para qué lo queramos utilizar); invitar a los colaboradores (en el caso que sea un proyecto colaborativo) y por último crear el mapa interactivo con nuestra idea. A partir de ahí, solo queda personalizarlo hasta reflejar de la mejor manera nuestra idea.

Para la creación de wireframes, Claritee ofrece una serie de funciones que nos facilita en

gran medida el trabajo. Por ejemplo, permite la colaboración en tiempo real por lo que si tenemos un miembro del equipo en otro lugar, podrá ver y añadir cualquier anotación a nuestro proyecto.

Cuando creemos un nuevo proyecto dentro de Claritee, podremos incluir prácticamente cualquier objeto, diseño o componente web. Además, en caso de que necesitemos crear una página web, también ofrece la posibilidad de hacerlo en formato escritorio o móvil.

La forma de empezar desde cero no podía ser más sencilla. A través de una guía,

podremos ir incluyendo el contenido que queramos, ya sea en forma de secciones y bloques. Tan fácil como seleccionar y soltar en nuestro “lienzo”.

Todo ello con herramientas que favorecen la interactividad y que ayudan mucho a que el

resultado final sea el esperado.

Usabilidad y precios

Claritee está disponible para todo el mundo, no es necesario ser un profesional. Gracias a su interfaz sencilla, cualquier persona puede familiarizarse rápidamente con sus herramientas. Además, es una aplicación que se utiliza vía web por lo que no es necesario tener que descargar nada en nuestro equipo.

En cuanto a precios, Claritee ofrece un modo de suscripción freemium. Para que cualquier persona pueda probar de primera mano antes de realizar el pago, es posible utilizar la versión gratuita que, aunque está limitada en recursos, es suficiente para hacernos una idea de su potencial.

Una vez que lo tengamos claro, podemos acogernos a su plan de precios, bastante

económicos. Por un lado, la suscripción básica mensual es de sólo diez dólares al mes. En cambio, si queremos una suscripción con la que poder trabajar en equipo, con hasta máximo tres coworkers más, el precio es de 32 dólares. Eso sí, con todas las funciones y herramientas ilimitadas.