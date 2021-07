Hace un par de semanas saltaba la noticia de cómo un bug presente en el iPhone permitiría deshabilitar definitivamente el Wi-Fi con solo conectarse a una red con un nombre concreto. Cualquier terminal que se conecte a una red con un SSID de nombre %p%s%s%s%s%n entra en un bucle y la conexión Wi-Fi del iPhone queda definitivamente deshabilitada.

Restaurar los ajuste de fábrica para las redes del iPhone es la única forma de volver a tener Wi-Fi. Y lo peor es que no está muy claro qué genera el error. Según el investigador todo parece indicar que esta cadena de caracteres es interpretada como una variable por el sistema operativo que inutiliza la conexión.

No obstante, parece que no todo es tan simple como parece. Según el mismo investigador que descubrió el bug, el asunto es más serio que el conectase a una red con ese nombre en concreto. ¿La razón? No hace falta conectarse a la red para perder para siempre la conexión Wi-Fi del iPhone.

El bug del Wi-Fi del iPhone es más grave de lo que parece

Carl Schou, el investigador que originalmente localizó el problema, ha confirmado que cualquier iPhone que esté dentro del alcance de una red con nombre "% secretclub% power" dejará de tener acceso al Wi-Fi. Y esta vez no vale con restaurar los ajustes: la única forma de solucionarlo es formateando y restaurando el iPhone.

Seriously, I still don’t have WiFi pic.twitter.com/AaF9IQBvCp — Carl Schou (@vm_call) July 4, 2021

Aunque el investigador apunta a que el fallo en sí parte del mismo problema: en las cadenas de caracteres con % en el nombre, la gravedad de las consecuencias para el usuario varía. En el caso de %p%s%s%s%s%n, solo desactiva el Wi-Fi de forma temporal (basta con reiniciar los ajustes). No obstante, "% secretclub% power" solo necesita que el iPhone se encuentre dentro del alcance una Wi-Fi pública con ese nombre para cargarse definitivamente la conexión hasta que se borre y se restaure el iPhone.

Los errores subyacentes que provocan ambos nombres están relacionados porque tanto "% secretclub% power" como "% p% s% s% s% s% n" explotan un error de codificación en el sistema de gestión de redes de iOS, pero no se sabe exactamente cuál.

Esto supone que, en la práctica, es bastante probable que haya muchas más variantes de nombres de redes que provocan errores cuando se utilizan las secuencias de caracteres con "% s", "% p" y "% n", por lo que se desconcoe el alcance que puede suponer este problema.

A la espera de una actualización que corrija el fallo del Wi-Fi

De momento, no queda otra que esperar a que Apple lance una actualización para corregir el fallo, puesto que el problema no existe en Android. Pese a su gravedad, no representa un peligro inmediato o directo de acceso a datos dentro del dispositivo.

No obstante, sin conexión Wi-Fi no se pueden hacer copias de seguridad en la nube, y por tanto, si te encuentras con este fallo tendrás que guardar tus datos en un PC/Mac antes de restaurar el terminal para recuperar el Wi-Fi del iPhone.