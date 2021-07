Los ciudadanos de países miembros de la Unión Europea ahora pueden crear una copia digital de su pasaporte COVID (también llamado Certificado Verde Digital) para llevarlo consigo a tomas partes en su teléfono Android y iPhone.

Se trata de una solución desarrollada por Your Pass, una compañía checa independiente especializada en en campo de las carteras digitales. La firma asegura que este proyecto es una forma de "contribuir de forma gratuita en la batalla contra el COVID-19".

El proceso para crear la copia digital del pasaporte COVID es muy sencillo. No es necesario instalar ninguna aplicación en el móvil. Además, Your Pass asegura que no recopilan información ya que se trata de un contenedor digital del código QR.

Uno de los aspectos más destacados de esta solución es que, si bien tiene su origen en una compañía de Checoslovaquia, también funciona con el pasaporte COVID de los ciudadanos Españoles.

Digitalizando el pasaporte COVID

En un teléfono iOS, abrir la página www.getcovidpass.eu y tocar en el botón Crear el suyo en la parte superior.

y tocar en el botón Crear el suyo en la parte superior. Tomar una foto o cargar una captura de pantalla del código QR del pasaporte COVID.

Descargar el pase digital en el dispositivo móvil.

Abrir el pase digital en la aplicación Wallet integrada del iPhone o en una cartera digital de terceros en Android. Your Wallet recomienda descargar su aplicación de Play Store.

Como se puede ver, el proceso es muy sencillo y una vez que el pasaporte COVID digital está alojado en la cartera no es necesario estar conectado a una red Wi-Fi ni usar datos móviles para exhibirlo.

El pasaporte COVID de la UE entró en vigor el 1 de julio de 2021. Como se menciona en este artículo, permite certificar que una persona ha sido vacunada, se ha realizado una prueba de COVID-19 cuyo resultado ha sido negativo o se ha recuperado de la enfermedad.

Se trata de un documento que facilita la movilidad entre los Estados miembros de la Unión Europea a quienes acrediten una de las tres condiciones anteriormente citadas. Tenerlo en la cartera digital del dispositivo móvil pude ser una alternativa muy práctica.