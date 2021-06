El pasado marzo, diversos medios de Hollywood dieron a conocer que Paramount Pictures había dado luz verde a una nueva película de Transformers. Para sorpresa de muchos, no ha pasado mucho tiempo para conocer los primeros detalles oficiales del proyecto (vía Screen Rant). El séptimo filme de la popular franquicia se llamará Transformers: Rise of the Beasts y será una secuela directa de ‌Bumblebee. Estará basada en Beast Wars, la serie animada que vio la luz en los noventa.

Transformers: Rise of the Beasts, según la compañía, respetará la ambientación de la producción animada. Por ello tendrá lugar en la ciudad de Nueva York de 1994. Evidentemente, veremos el regreso de algunos Autobots, aunque con un diseño diferente al que mostraron en la pantalla grande desde 2007. Uno de ellos es el legendario Optimus Prime, quien nuevamente adoptará su clásico aspecto G1. Si viste Bumblebee seguramente sabes de cuál estamos hablando.

El otro es Bumblebee, que conservará el look que vimos en su película homónima. En lo que se refiere al bando contrario, Scourge será el villano principal de Transformers: Rise of the Beasts. Se trata de un Decepticon que apareció por primera vez en la película animada de 1986. Eso sí, anteriormente era conocido como Thundercracker y ha tenido presencia en múltiples productos de la franquicia, incluyendo los cómics y la serie animada.

"Volviendo a la acción y el espectáculo que capturó por primera vez a los espectadores de todo el mundo hace 14 años con los Transformers originales, Transformers: Rise of the Beasts llevará al público a una aventura en los 90 e introducirá a los Maximals, Predacons y Terrorcons a la batalla existente entre Autobots y Decepticons en la Tierra", menciona la sinopsis.

Aunque el largometraje todavía no tiene fecha de estreno, Paramount espera que llegue a los cines a lo largo de 2022. De hecho, el rodaje ya está en marcha. El proyecto está siendo dirigido por Steven Caple Jr., responsable de películas como Creed II, The Land y A Different Tree, entre otras. Por el momento el reparto está conformado por Anthony Ramos y Dominique Fishback, si bien se darán a conocer otros actores con el paso de los meses.